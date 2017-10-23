В Екатеринбурге компания задолжала сотне сотрудников более миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за миллионного долга по зарплате перед 133 сотрудниками ООО "Геофизика", сообщили в областной прокуратуре.

Во время проверки прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга выяснила, что руководство компании с октября 2016 года по май 2017-го не выплачивала зарплату, пособия по временной нетрудоспособности и денежные компенсации за неиспользованный отпуск. В итоге сумма долга превысила миллион рублей. По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее Белоярская межрайонная прокуратура не раз возбуждала административные дела в отношении руководства "Геофизики" за невыплату зарплаты, после чего предприятие было оштрафовано. Кроме этого, прокуратура направила в суд заявления с требованием взыскать долг с предприятия.