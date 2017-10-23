В Нижнем Тагиле суд вынес приговор капитану противопожарного судна, за деньги катавшему пассажиров

16+ Фото: архив НАШЕЙ

При эксплуатации плавсредства создавалась угроза жизни людей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017 Суд Нижнего Тагила признал виновным 37-летнего судоводителя и собственника противопожарного плавучего средства. Мужчина обвинялся по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". – Следствием и судом установлено, что 28 мая 2016 года осужденный, являясь судоводителем и собственником противопожарного плавучего средства "ППС-1", за плату оказывал услуги по перевозке пассажиров по акватории Нижнетагильского городского пруда – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. При этом на судне отсутствовали средства спасения, а техническое состояние не отвечало требованиям безопасности. При возникновении непогоды или транспортного происшествия создавалась реальная угроза жизни и здоровью пассажиров, отметили в ведомстве. Владельцу судна назначено наказание в виде штрафа. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 24.10.2017, 19:06

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Евгений Стоянов , 24.10.2017, 19:06Тэги: Суд Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: