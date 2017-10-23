В Нижнем Тагиле суд вынес приговор капитану противопожарного судна, за деньги катавшему пассажиров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
Суд Нижнего Тагила признал виновным 37-летнего судоводителя и собственника противопожарного плавучего средства. Мужчина обвинялся по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
– Следствием и судом установлено, что 28 мая 2016 года осужденный, являясь судоводителем и собственником противопожарного плавучего средства "ППС-1", за плату оказывал услуги по перевозке пассажиров по акватории Нижнетагильского городского пруда – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.
При этом на судне отсутствовали средства спасения, а техническое состояние не отвечало требованиям безопасности. При возникновении непогоды или транспортного происшествия создавалась реальная угроза жизни и здоровью пассажиров, отметили в ведомстве.
- Владельцу судна назначено наказание в виде штрафа.
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