Наверх
Синоптики: в конце октября в Екатеринбурге заметно потеплеет
20:02, сегодня
На Свердловской железной дороге закончились масштабные ремонты платформ и вокзалов
19:37, сегодня
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор капитану противопожарного судна, за деньги катавшему пассажиров
19:06, сегодня
В Екатеринбурге открыли Макаровский мост
19:01, сегодня
Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
В мэрии Екатеринбурга рассказали о планах продлить улицу Татищева
18:59, сегодня
В Каменске-Уральском мальчик сломал руку, катаясь с горки
18:47, сегодня1
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, в котором погиб молодой мужчина
17:32, сегодня
Смена реквизитов котловых счетов
"Телефонные ребята" Лексус и Вован привезли в Екатеринбург свою книгу
17:10, сегодня
В Екатеринбурге студентов выселят из общежитий из-за ЧМ-2018
16:45, сегодня
Мисс Екатеринбург – 2009 сыграет главную роль в новом триллере про альпинистов
16:10, сегодня
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
На трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение на весь ноябрь
15:24, сегодня
В школах Екатеринбурга проведут 2025 уроков, посвященных ЭКСПО
15:17, сегодня
"В Екатеринбурге можно все!" Сергей Шнуров ответил на вопросы о политике, деньгах и мате в русском языке
15:10, сегодня
ВТБ Форекс удвоил среднемесячный объем сделок по итогам третьего квартала
В Екатеринбурге оштрафовали предпринимательницу за "самый дешевый табак"
14:56, сегодня
В Свердловской области похолодает до -13
14:48, сегодня
В Свердловской области вновь включат сирены
14:31, сегодня
Актуальные вопросы капитального ремонта рассмотрели в Западном управленческом округе
Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК "Чкаловская"
14:31, сегодня
В Екатеринбурге компания задолжала сотне сотрудников более миллиона рублей
14:18, сегодня
В Нижнем Тагиле задержали полицейских, обвиняемых в смерти мужчины после допроса
13:35, сегодня
Группа ВТБ выдала полмиллиарда рублей по программе кредитования подержанных автомобилей
Приставы 13 часов караулили екатеринбуржца, задолжавшего по алиментам миллион рублей
13:04, сегодня
Депутаты Екатеринбурга решат, кто должен освещать городские дворы
12:59, сегодня1
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
12:40, сегодня
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
Свердловская область потратит 86 миллионов на мероприятия в память о царской семье
12:26, сегодня1
В Свердловской области возвращают штрафы для "гряземесов"
12:04, сегодня
"Любимое место в Екатеринбурге": Рената Литвинова закупилась сувенирами в Ельцин Центре
11:56, сегодня
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
На "Екатеринбург Арене" появилась подсветка
11:30, сегодня1
Двор и дом, в которых хочется жить
11:15, сегодня
Асфальт растаял под снегом: в одном из дворов Екатеринбурга образовался кратер
10:44, сегодня
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
Более 30% свердловчан привились от гриппа
10:04, сегодня
Обманутые дольщики снова проведут митинг в Екатеринбурге
09:24, сегодня
В сети появилось видео проникновения напавшего на Татьяну Фельгенгауэр в редакцию "Эхо Москвы"
08:58, сегодня
Аналитик ВТБ24 Олег Душин: Вера в глобальный рост стимулирует вложения в акции
Свердловские волейболисты-паралимпийцы вновь стали чемпионами России
08:40, сегодня
Осталось немного: Макаровский мост должны открыть вечером
08:09, сегодня
Мужчину, порезавшего ножом журналистку "Эха Москвы", обвиняют в покушении на убийство
21:04, 23.10.2017
"Теперь вводу в эксплуатацию ничто не помешает": в Екатеринбурге сняли арест с земель Новикова в поселке "Бухта Квинс"
20:19, 23.10.2017
В Екатеринбург с рабочим визитом приедут Греф, Голодец и министр образования Васильева
19:50, 23.10.2017
В прокуратуре Свердловской области пообещали помочь обманутым дольщикам
18:44, 23.10.2017
В Екатеринбурге напротив "Гринвича" появились граффити для слепых
18:39, 23.10.2017
В Екатеринбурге вынесли приговор автомобильному мошеннику, наворовавшему на 8,5 миллионов
18:12, 23.10.20171
Бывшего охранника уральской колонии посадили за пронос наркотиков
17:21, 23.10.2017
К тестированию повременного тарифа в Екатеринбурге присоединились 13 частников: список маршрутов
17:13, 23.10.2017
В Екатеринбурге водитель сбил во дворе старушку и уехал
16:51, 23.10.20171
"Не хочу облажаться, когда приеду в США": Иван Штырков рассказал о боях в клетке, карьере и предложении из Голливуда
16:21, 23.10.2017
Неизвестный ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил ножом журналистку
15:55, 23.10.2017
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве жительницы ХМАО, пропавшей этим летом
15:27, 23.10.2017
Прокуратура начала проверку из-за отравления детей в Ревде
15:01, 23.10.2017
Десять груженых самосвалов проверили на прочность Макаровский мост в Екатеринбурге
14:36, 23.10.2017
ЕГЭ без стресса: в УрФУ создали тренажер по сдаче главного школьного экзамена
14:32, 23.10.2017
В Свердловской области собрали 807 тысяч тонн зерна
13:59, 23.10.2017
В Индии при падении параплана разбился 49-летний екатеринбуржец
13:40, 23.10.2017
Скончался один из основателей группы AC/DC Джордж Янг
13:19, 23.10.2017

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор капитану противопожарного судна, за деньги катавшему пассажиров

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор капитану противопожарного судна, за деньги катавшему пассажиров
16+
Фото: архив НАШЕЙ
При эксплуатации плавсредства создавалась угроза жизни людей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Суд Нижнего Тагила признал виновным 37-летнего судоводителя и собственника противопожарного плавучего средства. Мужчина обвинялся по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

– Следствием и судом установлено, что 28 мая 2016 года осужденный, являясь судоводителем и собственником противопожарного плавучего средства "ППС-1", за плату оказывал услуги по перевозке пассажиров  по акватории Нижнетагильского городского пруда – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

При этом на судне отсутствовали средства спасения, а техническое состояние не отвечало требованиям безопасности. При возникновении непогоды или транспортного происшествия создавалась реальная угроза жизни и здоровью пассажиров, отметили в ведомстве.

  • Владельцу судна назначено наказание в виде штрафа.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 24.10.2017, 19:06
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Транспорт МЧС Строительство Пожар Ту 154 Авто Секс ВУЗ Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Волейбол Отключение света Уралмаш, Эльмаш Растения Животные Туризм ДТП Недвижимость Свердловской области Шоу-бизнес Музыка Искусство ЧМ-2018 Интервью Баскетбол Кто заработал Образование ИГИЛ Суд Мировые новости История успеха Эксклюзив Футбол Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Мотоциклы Экономика Мистика Хэллоуин-2015 Взятки Отношения Статистика Катастрофа Происшествия Развлечения Военный репортаж Выставки Мужчины Доска позора Репортаж Общественный транспорт В Екатеринбурге -40 градусов Крушение самолета под Ростовом Психология Самолет Минобороны упал в Якутии Афиша Погода Позитив Биатлон Религия Производство Новости дня Корь Гололед Ошибки врачей Мультимедиа СМИ Скандалы Слухи Смерть Пусть говорят Знаменитости Финансы Расстрел на Депутатской Личное ГИБДД В Египте разбился самолет с российскими туристами Розыск Дороги Мода Путин Грипп в Екатеринбурге Отдых Семья Жизнь в городе Здоровье Убийство Ирины Вахрушевой Тест Рецензия Ельцин-центр Екатеринбуржцы в разных странах Красота Бэби-боксы Снос монастыря на Качканаре ЖКХ Свердловской области ЗАГС Школа Транспортная реформа Студенты Еда Деньги Убийство в Рахмангулово Фото Коллекторы Политика Видео Хоккей Спорт Дело Пьянкова Дети 9 мая Голодовка в колонии Скорая помощь Женщины Расстрел Экономия ЖКХ Опрос Интернет Новости Сибирская язва Храм святой Екатерины Рейтинг Новый год Дом-2 Ловец покемонов Война ритуальных агентств Грипп Кризис и санкции Культура Новости России Криминал Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Взрыв Обрушение крыши на Калинина Приговор Лошагину Расписание Горячее Медицина Истории 9 мая Бизнес Необычное Скандал с Новиковым Высокие технологии История Екатеринбурга Конкурсы Лайфхак Парковки Горящие авто Приостановка полетов в Египет Недвижимость Самолет Дорожные воины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru