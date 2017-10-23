В Нижнем Тагиле задержали полицейских, обвиняемых в смерти мужчины после допроса

Задержанный поступил в больницу из отделения УВМД с травмой головы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

В Нижнем Тагиле задержали двух сотрудников отдела полиции № 17, обвиняемых в смерти мужчины, который умер после допроса, сообщает агентство "Между строк".

Полицейским Дмитрию Панову и Егору Ялунину предъявили обвинение по статьям "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть" и "Превышение должностных полномочий". Обвиняемые ждут суда, который изберет меру пресечения.

– Как только в социальных сетях и СМИ появились первые сообщения от родных скончавшегося в больнице гражданина, по указанию руководства ГУ МВД области была незамедлительно назначена служебная проверка. Два представителя территориального ОВД Нижнего Тагила, где случилось ЧП, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Собранные материалы направлены в региональный СК. В отношении подозреваемых проверочные мероприятия продолжаются еще и по новым обстоятельствам исполнения ими своих служебных обязанностей, – сообщил официальный представитель областного УМВД Валерий Горелых.

Адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы сестры погибшего Станислава Головко, опасается, что суд может быть пристрастен, так как отец Панова в прошлом был председателем этого суда.

По словам сестры Станислава, 27 сентября мужчину задержали в квартире Дзержинского района и доставили в районный отдел полиции, где его избили. Позже его доставили в больницу с травмой головы, однако врачи помочь мужчине не смогли – он скончался.

На своей странице в соцсети девушка рассказала, что полицейские держали ее брата в кабинете трое суток. Мужчина поступил в больницу "с тяжелейшей травмой головы, с гематомой на всю голову, вместо лица один сплошной синяк, все тело в синяках".