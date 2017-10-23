В школах Екатеринбурга проведут 2025 уроков, посвященных ЭКСПО

Ученикам расскажут о Всемирной выставке, ее истории и правилах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Департамент образования готовит серию из 2025 специальных уроков, в которых будут участвовать различные спикеры. По словам главы департамента образования Екатерины Сибирцевой, в проведении уроков, возможно, будет участвовать совет старшеклассников.

– На уроках юным горожанам расскажут об истории выставки, правилах ее проведения и регламенте, о том, какая острая борьба ведется при планировании каждого мероприятия, и как Екатеринбург отстаивал свою заявку в прошлый раз. Понять, какие преимущества получают города, чьи заявки побеждают в конкурсах, помогут наглядные материалы "до – после", которые дадут возможность увидеть, как изменились хозяева выставок разных лет, – сообщили в городской администрации.

Всемирная выставка ЭКСПО, на которую проведение которой претендует Екатеринбург, пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.