В Свердловской области похолодает до -13

Местами возможен небольшой снег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Синоптики предупреждают о похолодании – в Свердловской области по ночам температура воздуха опустится до -11...-13 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 25 октября похолодает до -7 градусов, при прояснении – до -12. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, местами пройдет небольшой снег. Ветер усилится до 9 метров в секунду с порывами силой до 13 метров в секунду.

В ночь на 26 октября в области при прояснении похолодает до -13 градусов, днем температура воздуха также будет колебаться от -2 до +3. Ветер ослабнет до 3-8 метров в секунду. Днем ожидается небольшой снег.

Сегодня, 24 октября, в регионе возможны слабые метели и гололедица на дорогах.