В Свердловской области похолодает до -13

Местами возможен небольшой снег.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
Синоптики предупреждают о похолодании – в Свердловской области по ночам температура воздуха опустится до -11...-13 градусов.
По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 25 октября похолодает до -7 градусов, при прояснении – до -12. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, местами пройдет небольшой снег. Ветер усилится до 9 метров в секунду с порывами силой до 13 метров в секунду.
В ночь на 26 октября в области при прояснении похолодает до -13 градусов, днем температура воздуха также будет колебаться от -2 до +3. Ветер ослабнет до 3-8 метров в секунду. Днем ожидается небольшой снег.
Сегодня, 24 октября, в регионе возможны слабые метели и гололедица на дорогах.
- В Екатеринбурге погода будет более мягкой: по ночам в ближайшие дни температура воздуха будет опускаться д -2...-5 градусов, днем – от нуля до +2. Возможен небольшой снег.