В Свердловской области вновь включат сирены

МЧС продолжает тестировать систему оповещения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
В среду, 25 октября, в Свердловской области пройдет второй этап ежегодной плановой проверки системы оповещения населения, сообщают в МЧС. Ровно в 11.30 во всех городах будут включены электросирены.
– В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, продолжать заниматься своими повседневными делами, – успокоили жителей спасатели.
- Напомним, что первый этап проверки сирен прошел 18 октября.
- Добавим, что в июне прошлого года жители нескольких районов Екатеринбурга были встревожены воем сирен, которые сработали из-за сбоя оборудования. Тогда плановая проверка должна была проходить беззвучно.
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