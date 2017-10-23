В Свердловской области вновь включат сирены

16+ Фото: ГУ МЧС Свердловской области

МЧС продолжает тестировать систему оповещения. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017 В среду, 25 октября, в Свердловской области пройдет второй этап ежегодной плановой проверки системы оповещения населения, сообщают в МЧС. Ровно в 11.30 во всех городах будут включены электросирены. – В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, продолжать заниматься своими повседневными делами, – успокоили жителей спасатели. Напомним, что первый этап проверки сирен прошел 18 октября.

Добавим, что в июне прошлого года жители нескольких районов Екатеринбурга были встревожены воем сирен, которые сработали из-за сбоя оборудования. Тогда плановая проверка должна была проходить беззвучно. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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