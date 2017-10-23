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В Свердловской области возвращают штрафы для «гряземесов»

В Свердловской области возвращают штрафы для "гряземесов"
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
Они составят 3-5 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

В Свердловской области планируют вернуть штрафы для водителей, которые оставляют машины на газонах. Профильный комитет свердловского заксобрания на заседании в понедельник, 23 октября, одобрил внесение изменений в региональный закон "Об административных правонарушениях". 

Соответствующие поправки в закон будут приняты на заседании Заксобрания 31 октября, пишет e1. "Гряземесов" планируют штрафовать на 3-5 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для должностных лиц в новой редакции закона составит 500 тысяч.

Также после принятия поправок будут наказывать владельцев собак, которые не убирают за питомцами после выгула на улице. Нарушением станет и несвоевременная уборка территорий, а также срыв сроков работ по благоустройству дворов и незаконная установка заборов.

– Если не предусмотреть административную ответственность за стоянку на газонах и аналогичные правонарушения, окажется, что деньги, выделенные области по федеральной программе благоустройства дворов, просто потрачены впустую, – отметил на заседании профильной комиссии вице-спикер Виктор Шептий.

Как он уточнил, законопроект согласован с прокуратурой, которая очень активно принимала участие в работе над ним. Большинством голосов депутаты комитета рекомендовали одобрить законопроект на ближайшем заседании.

  • Областной закон о штрафах для любителей парковаться на газонах окончательно отменили в июле. Напомним, что штраф для гряземесов раньше был 1–5 тысяч рублей. Их нарушителям выписывали квартальные.

  • Cтатья за парковку на газонах была отменена после того, как житель Дегтярска, получивший штраф в 5 тысяч рублей, через облсуд добился признания недействующими правил благоустройства Екатеринбурга и регионального закона в части парковок машин на газонах и детских площадках. Он апеллировал тем, что региональный законодатель не имеет права самостоятельно устанавливать ответственность за нарушения, касающиеся области дорожного движения, так как это компетенция федеральных властей. 

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Марина Подкорытова, 24.10.2017, 12:04
Тэги: ГИБДД, Дороги, Авто
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