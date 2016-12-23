Павел Воля, назвавший уральцев «гопниками», объявил о срыве концерта в Екатеринбурге

Шоумен обвинил в отмене своего выступления организаторов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.12.2016

Концерт Павла Воли, запланированный в Екатеринбурге на 25 декабря, не состоится. Об этом шоумен сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Воли, в срыве его выступления виноваты организаторы концерта. Кроме Екатеринбурга, отменено шоу Воли и в Тюмени.

- По вине организаторов концерты в Тюмени и Екатеринбурге отменяются. Дорогие зрители, вам вернут деньги, а мы проведем эти концерты с другими людьми в другой раз, - написал на своей странице шоумен.

В начале ноября Павел Воля во время своего концерта в Нью-Йорке нелестно отозвался о жителях Екатеринбурга и в целом Урала, как о маргинальных элементах, из-за которых иностранцам в уральских городах находиться небезопасно. Оскорбленные екатеринбуржцы призвали бойкотировать концерт Воли , однако скандал сыграл на руку шоумену - билеты на выступление были раскуплены в короткий срок.

Позже Павел Воля написал на своей странице в Instagram, что не желал обидеть уральцев, которых уважает. Виновниками скандала шоумен назвал СМИ.

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