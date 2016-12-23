Ремонт магистрали оставил без тепла и горячей воды микрорайон в Екатеринбурге

Тепло пропало на Эльмаше утром 24 декабря.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.12.2016
На Эльмаше пропало отопление из-за ремонта на магистрали теплоснабжения, сообщает Znak.com сегодня, 24 декабря.
В микрорайоне Эльмаш часть домов осталась без тепла из-за ремонта на сетевой магистрали М-17. Работы на магистрали в Свердловских тепловых сетях назвали плановыми и сообщили, что ремонт будет идти до десяти часов вечера: специалисты проведут замену участка и стыковку трубопровода.
В результате утром 24 декабря отопление и горячая вода пропали на улицах Фрезеровщиков, Стачек и Красных Командиров.
- Между тем аномальные морозы в Екатеринбурге сменились потеплением до минус 6-8 градусов. По прогнозу синоптиков, до конца года в уральской столице возвращение холодов не ожидается.
- 22 декабря, когда в Екатеринбурге еще стояли морозы, управляющая компания оставила без отопления дома на улице Самолетной.
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