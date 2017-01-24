Екатеринбург засветился в рекламе французского режиссера: здесь есть Ельцин Центр, памятник Ленину и Белый дом

Правда, памятник вождю революции появляется где-то в сугробах, а около Драмтеатра у нас стоит статуя Родины-матери.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
Французский режиссер Луи-Паскаль Кувлер выбрал Екатеринбург в качестве съемочной площадки для своего нового международного рекламного ролика.
Правда, наш город попал туда с изменениями. Например, около Ельцин Центра почему-то стоит статуя Родины-матери из Волгограда.
В рекламе представлена автомобильная марка Kia. Видео уже выложено на официальном сайте Кувлера.
Кроме Ельцин Центра в видеоролике мелькают памятник Ленину с площади 1905 года и здание областного правительства.
- Поклонники Супермена создали видеоролик, как их любимый герой пролетает над Екатеринбургом.
- Летом 2016 года Пореченков снимался в рекламе йогурта на Плотинке в Екатеринбурге.
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