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Экс-милиционера, убивавшего бомжей ради армии зомби, признали вменяемым

Экс-милиционера, убивавшего бомжей ради армии зомби, признали вменяемым
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Мужчину ждет суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела бывшего милиционера Арсена Байрамбекова, который обвиняется в заказных и ритуальных убийствах. Мужчина признан вменяемым, его ждет суд, сообщили в федеральном управлении Следственного комитета сегодня, 25 января.

Бывший милиционер убил двух екатеринбургских бизнесменов за деньги

Байрамбеков проработал год в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане, прежде чем совершить свое первое преступление. По версии следствия, в 2002 и 2010 годах Арсен совершил два заказных убийства – застрелил двух екатеринбургских бизнесменов, за что получил денежное вознаграждение. 

Мужчина совершил четыре ритуальных убийства в Верхней Пышме

Спустя четыре года мужчина увлекся оккультными обрядами и в течение 2014 года совершил четыре ритуальных убийства в окрестностях Верхней Пышмы. Его жертвами стали люди без определенного места жительства, злоупотребляющие алкоголем. Байрамбеков убивал бомжей по ночам, в лесу, при разведенном костре и в выложенном из камней кругу, читая при этом молитвы. Свои действия мужчина позже объяснил тем, что хотел сделать из убитых зомби.
  • Во время расследования уголовного дела Арсен прошел три психолого-психиатрические экспертизы, по итогам которых его признали вменяемым. 
  • Уголовное дело бывшего милиционера направили в суд

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Маша Шмурыгина, 25.01.2017, 15:13
Тэги: Суд
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