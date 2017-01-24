Идем к рекорду? Госдолг Свердловской области за год вырос почти на 10 млрд рублей

Большую часть долгов областные власти набрали в банках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Госдолг Свердловской области с 1 января 2016 года до 1 января 2017 года вырос на 9,6 млрд рублей. Данные экономики региона 25 января 2017 года приводятся на сайте Минфина региона.

К началу 2017 года размер госдолга региона достиг 72,2 млрд рублей. Год назад эта сумма составляла 62,6 млрд рублей. На начало четвертого квартала 2016 года долговые обязательства Среднего Урала равнялись 60,6 млрд рублей.

Большую часть от общей суммы госдолга области составляют банковские кредиты (47 млрд 594 млн рублей). На втором месте — бюджетные кредиты (17 млрд 896 млн рублей). Небольшую часть в общей структуре госдолга составляют облигации (5 млрд 600 млн рублей) и государственные гарантии (1 млрд 100 млн рублей).