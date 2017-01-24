Арест сына довел до больницы: маму екатеринбургского блогера Руслана Соколовского госпитализировали

До своего ареста блогер помогал матери деньгами на лекарства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Мать екатеринбургского блогера Руслана Соколовского Елена Чингина попала в больницу, сообщает 25 января 2017 года Znak.com со ссылкой на адвоката «ловца покемонов» Станислава Ильченко.

По его словам, ранее у женщины после ареста блогера диагностировали депрессивный невроз. В дальнейшем ей потребовалась медицинская помощь в стационаре.

В настоящее время Елена Чингина проходит лечение в Шадринском диспансере. Также у нее диагностировано онкологическое заболевание.

До своего ареста Руслан Соколовский обеспечивал маму деньгами на лекарство.