Арест сына довел до больницы: маму екатеринбургского блогера Руслана Соколовского госпитализировали

До своего ареста блогер помогал матери деньгами на лекарства.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
Мать екатеринбургского блогера Руслана Соколовского Елена Чингина попала в больницу, сообщает 25 января 2017 года Znak.com со ссылкой на адвоката «ловца покемонов» Станислава Ильченко.
По его словам, ранее у женщины после ареста блогера диагностировали депрессивный невроз. В дальнейшем ей потребовалась медицинская помощь в стационаре.
В настоящее время Елена Чингина проходит лечение в Шадринском диспансере. Также у нее диагностировано онкологическое заболевание.
До своего ареста Руслан Соколовский обеспечивал маму деньгами на лекарство.
- Против Соколовского возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: «О незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», «Экстремизме» и «Оскорблении чувств верующих».
- 19 января судья Верх-Исетского районного суда Татьяна Айнсоф вынесла постановление о продлении срока ареста ловцу покемонов до 22 февраля 2017 года.