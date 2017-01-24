Пропавшую в Екатеринбурге студентку медколледжа все-таки нашли: они с подругой успели убежать в Курганскую область

Девушки сбежали из-за проблем в семье.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Сегодня утром, 25 января, была найдена и перевезена в Екатеринбург пропавшая 19 января несовершеннолетняя студентка медколлежа Айсель Акберова. В полиции эту информацию подтвердили.

— 25 января сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 11 было установлено место нахождения Айсели Акберовой, пропавшей без вести 19 января. Девушка была обнаружена в Курганской области, где находилась на съемной квартире у подруги. Сотрудники полиции доставили девушку домой и передали родителям. Сама Айсель пояснила, что ушла из дома самостоятельно из-за конфликтных отношений с родителями, — прокомментировали НАШЕЙ в ГУ МВД по Екатеринбургу.

С девушкой все в порядке, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Дядя Айсель рассказал e1, что племянница пошла на поводу у старшей подруги Нармин, которая давно готовила побег из-за проблем с мужем. Он уточнил, что девушка выключила телефоны и выкинула сим-карты. А до этого звонила своим знакомым вместе с Айсель, чтобы запутать следы. Испугавшись пристального внимания к этой истории, подруга Айсель Нармин сама позвонила в полицию. И сегодня, около 4 часов утра, обеих беглянок привезли в Екатеринбург и сдали на руки родным. Айсель вместе с подругой Нармин ушли в колледж еще 19 января, а потом пропали.

Дядя Айсель рассказал, что она уехала без денег, а ее подруга продала телефон и одежду, и все деньги взяла с собой.

Полиция Екатеринбурга вчера отрицала информацию, что Айсель нашлась.