Следователи хотят арестовать землю под «Бухтой Квинс» в Екатеринбурге

Об этом попросили пайщики кооператива.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Следователи направили в суд материалы об аресте участка земли, на котором стоит скандально известный жилой комплекс «Бухта Квинс», сообщает 66.ru 25 января.

Верх-Исетский суд Екатеринбурге 25 января вынесет решение по требованию следователей арестовать землю под поселком «Бухта Квинс», который принадлежит барду Новикову . Напомним, Александр Новиков является фигурантом уголовного дела - шансонье обвиняют в обмане пайщиков «Бухты Квинс» на сумму более 30 миллионов рублей.

В материалах следствия указано, что некоторые пайщики кооператива «Бухты Квинс» ранее обращались к следователям с просьбой арестовать имущество Новикова. Пока неизвестно, почему следствие обратилось в суд по этому вопросу только сейчас.

Земля, на которой стоит недостроенный жилой комплекс «Бухта Квинс», расположен на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге.

Вместе с Новиковым фигурантом уголовного дела о мошенничестве является его партнер и друг Михаил Шилиманов. Ранее суд отпустил обоих из-под домашнего ареста и оставил под подпиской о невыезде.

Кооператив «Бухта Квинс» был организован в 2010 году. В строительство домов были вовлечены 65 пайщиков, которые так и не дождались своего жилья - стройка была заморожена в 2011 году.

После поездки в Дубай Новиков пообещал достроить «Бухту Квинс».

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