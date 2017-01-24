Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на продление ареста блогера Руслана Соколовского

Заседание состоится на этой неделе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Екатеринбурге рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Руслана Соколовского на решение Верх-Исетского районного суда о продлении блогеру ареста, передает корреспондент «Нашей Газеты» в среду, 25 января.

По информации адвоката Соколовского Алексея Бушмакова, апелляционную жалобу они подали в прошлый четверг, 19 января, еще до судебного заседания в Верх-Исетском районном суде. В Свердловский областной суд она поступила вчера, 24 января.

– Сегодня была назначена дата судебного заседания, которое состоится в эту пятницу, 27 января, – подтвердили «Нашей Газете» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что 19 января судья Верх-Исетского районного суда Татьяна Айнсоф вынесла постановление о продлении срока ареста ловцу покемонов до 22 февраля 2017 года. Заседание проходило в закрытом режиме, и решение было вынесено поздним вечером.