Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на продление ареста блогера Руслана Соколовского

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
В Екатеринбурге рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Руслана Соколовского на решение Верх-Исетского районного суда о продлении блогеру ареста, передает корреспондент «Нашей Газеты» в среду, 25 января.
По информации адвоката Соколовского Алексея Бушмакова, апелляционную жалобу они подали в прошлый четверг, 19 января, еще до судебного заседания в Верх-Исетском районном суде. В Свердловский областной суд она поступила вчера, 24 января.
– Сегодня была назначена дата судебного заседания, которое состоится в эту пятницу, 27 января, – подтвердили «Нашей Газете» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что 19 января судья Верх-Исетского районного суда Татьяна Айнсоф вынесла постановление о продлении срока ареста ловцу покемонов до 22 февраля 2017 года. Заседание проходило в закрытом режиме, и решение было вынесено поздним вечером.
- Кроме этого, стало известно, что против Соколовского было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 138 УК РФ («О незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Дело в том, что во время обысков в квартире у блогера была найденная ручка-диктофон.
- Теперь блогера обвиняют уже по трем статьям уголовного кодекса России. Помимо озвученной статьи, его обвиняют в «Экстремизме» (ст. 282 УК РФ) и «Оскорблении чувств верующих» (ст. 148 УК РФ).