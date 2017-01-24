Теплые остановки включат в план развития Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
Екатеринбургская художница Лени Сморагдова сумела добиться, чтобы чиновники включили теплые остановки в план развития города. Об этом девушка сообщила сегодня, 25 января, на своей странице в «Фейсбуке».
– Мы победили! Теплые остановки будут официально включены в план города Екатеринбурга. Я, художница, благодаря поддержке горожан, за 3 года сумела привлечь внимание к этому проекту чиновников на разных уровнях: от губернатора до полпредства, крупный бизнес и застройщиков, – поделилась Лени Сморагдова.
Ранее НАША писала, что художница Лени Сморагдова запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на строительство теплых остановок в Екатеринбурге. По ее задумке, теплые остановки должны окупать себя. Для этого художница предполагает продавать там кофе или организовывать арт-выставки.
В поддержку теплых остановок Лени Сморагдова записывала видеоролик с участием жителей Екатеринбурга.
- Первая теплая остановка появилась год назад на улице Щербакова (остановка «Каменный ручей») – в январе 2016 года. Она была снабжена инфракрасным обогревателем, ветрозащитными стенами и крышей со светодиодными светильниками. В январе этого года, буквально пару недель назад, теплой остановки не стало.