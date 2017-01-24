Теплые остановки включат в план развития Екатеринбурга

Молодая художница смогла добиться своего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Екатеринбургская художница Лени Сморагдова сумела добиться, чтобы чиновники включили теплые остановки в план развития города. Об этом девушка сообщила сегодня, 25 января, на своей странице в «Фейсбуке».

– Мы победили! Теплые остановки будут официально включены в план города Екатеринбурга. Я, художница, благодаря поддержке горожан, за 3 года сумела привлечь внимание к этому проекту чиновников на разных уровнях: от губернатора до полпредства, крупный бизнес и застройщиков, – поделилась Лени Сморагдова.

Ранее НАША писала, что художница Лени Сморагдова запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на строительство теплых остановок в Екатеринбурге. По ее задумке, теплые остановки должны окупать себя. Для этого художница предполагает продавать там кофе или организовывать арт-выставки.

В поддержку теплых остановок Лени Сморагдова записывала видеоролик с участием жителей Екатеринбурга.