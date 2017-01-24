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Теплые остановки включат в план развития Екатеринбурга

Теплые остановки включат в план развития Екатеринбурга
16+
Фото: из открытых источников
Молодая художница смогла добиться своего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Екатеринбургская художница Лени Сморагдова сумела добиться, чтобы чиновники включили теплые остановки в план развития города. Об этом девушка сообщила сегодня, 25 января, на своей странице в «Фейсбуке».

– Мы победили! Теплые остановки будут официально включены в план города Екатеринбурга. Я, художница, благодаря поддержке горожан, за 3 года сумела привлечь внимание к этому проекту чиновников на разных уровнях: от губернатора до полпредства, крупный бизнес и застройщиков, – поделилась Лени Сморагдова.

Ранее НАША писала, что художница Лени Сморагдова запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на строительство теплых остановок в Екатеринбурге. По ее задумке, теплые остановки должны окупать себя. Для этого художница предполагает продавать там кофе или организовывать арт-выставки.

В поддержку теплых остановок Лени Сморагдова записывала видеоролик с участием жителей Екатеринбурга. 

  • Первая теплая остановка появилась год назад на улице Щербакова (остановка «Каменный ручей») – в январе 2016 года. Она была снабжена инфракрасным обогревателем, ветрозащитными стенами и крышей со светодиодными светильниками. В январе этого года, буквально пару недель назад, теплой остановки не стало.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 25.01.2017, 18:10
Тэги: Общественный транспорт, Эксклюзив
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