Ученые УрФУ разработают метод восстановления костей

Технология позволит лечить дефекты костной ткани.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
В Екатеринбурге на базе УрФУ разработают метод восстановления костной ткани с помощью 3D-технологий, сообщает «Медицинский вестник» сегодня, 25 января.
В Екатеринбурге разработают метод восстановления костей
Ученые УрФУ создадут математическую модель для изготовления высокоточных металлических имплантатов с использованием 3D-технологий. На эти цели госпрограмма «Развитие науки и техники» выделила 160 миллионов рублей. Первые три года ученых будет финансировать государство – за этот период научные сотрудники должны наладить производство имплантатов. Затем финансирование будет поступать от инвесторов.
Имплантаты из титана позволят лечить переломы костей и последствия их износа
Имплантаты из титановых сплавов позволят лечить дефекты костей, которые появляются при их износе или осколочных переломах. Индустриальным партнером в УрФУ станет московское акционерное общество «Наука и инновации», которое является управляющей организацией госкорпорации Росатома. Также в исследовании ученым УрФУ будут помогать врачи 24-й больницы Екатеринбурга, при которой работает кафедра травматологии и ортопедии УГМУ.
- Для каждого пациента материал для имплантата и его форма будут подбираться индивидуально перед изготовлением. Благодаря этому имплантат будет совпадать с неровностями в кости. При установке в костную ткань хирурги будут закреплять имплантат специальной накладкой.
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