Зима пригодилась: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга поймали мужчину, который прятал наркотики в варежки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
В Екатеринбурге 23 января на железнодорожном вокзале полиция задержала мужчину с наркотиками, спрятанными в варежках. Он оказался ранее судимым жителем Первоуральска.
Как рассказали в транспортной полиции, сотрудники на ж/д вокзале задержали мужчину.
– 23 января в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили и задержали в зале ожидания вокзала 43-летнего гражданина по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Мужчина был доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, – рассказали подробности в пресс-службе ведомства.
Подозрительные вещества, которые по результатам экспертизы оказались синтетическими наркотиками, он прятал в варежке.
- В настоящее время подозреваемый официально нигде не работает, живет в Первоуральске. Задержанный ранее был неоднократно судим, из мест лишения освободился недавно, в октябре 2016 года.
- На задержанного с поличным мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, максимальное наказание по данном статье составляет три года лишения свободы.
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