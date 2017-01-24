Девятилетний ребенок пострадал во время пожара в Екатеринбурге

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
В Екатеринбурге на улице Маяковского сгорела жилая квартира, пострадал девятилетний ребенок, сообщили в областном управлении МЧС 24 января.
Пожар на улице Маяковского начался в семь часов вечера. Возгорание произошло в жилой квартире на первом этаже четырехэтажного дома - на площади два квадратных метра горело домашнее имущество.
На место ЧП прибыли 11 пожарных и четыре спецмашины, на борьбу с огнем у спасателей ушел час. По данным управления МЧС, в пожаре пострадал ребенок - мальчика девяти лет госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причины пожара устанавливаются.
- 20 января на улице Латвийской в Екатеринбурге сгорела жилая квартира, погибли два человека. Спасатели вынесли их на улицу еще живыми, однако позже пострадавшие скончались от отравления угарным газом.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!