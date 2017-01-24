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Реконструкция по-новому: на Верх-Исетском бульваре начали снос старинного здания военного госпиталя

Реконструкция по-новому: на Верх-Исетском бульваре начали снос старинного здания военного госпиталя
16+
Фото: upn.ru
В Управлении госохраны объектов культурного наследия возразили, что сам памятник архитектуры будет восстановлен, а сносят только поздние пристрои.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Во вторник, 24 января, в Екатеринбурге начали сносить часть здания военного госпиталя на ВИЗ-бульваре. Об этом у себя на страничке в Facebook написала общественница Марина Сахарова. И это несмотря на все уверения «Группы Синара», что памятник архитектуры все-таки будет отреставрирован.

— Гражданская безответственность властей. Сносят госпиталь ВИЗа, произведение архитектора Малахова, которым восхищался император Александр I, «реконструируют» экскаватором. Управление государственной охраны культурного наследия согласовало «сохранение» здания. 7 января «реставраторы» отметили Рождество согласованным сносом флигеля в старейшей усадьбе Екатеринбурга на Розы Люксембург, 73. А теперь и это, — высказалась Марина Сахарова.

Несмотря на уверения строителей, что они сносят только позднейшие пристрои, очевидцы уточнили, что у памятника архитектуры была разрушена входная группа.

— С таким своеобразным руководством «охраны» культурного наследия в Екатеринбурге легко «отреставрируют» все остатки ХIХ века. Власти города, вероятно, тоже со всем согласны, — отметила Сахарова.

В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области отметили, что строители предоставили информацию о снове пристроев советских времен, которые были в аварийном состоянии.

— Был составлен акт об аварийности. Управление госохраны еще в 2015 году выдало разрешение на эти работы, чтобы можно было сделать консервацию объекта, а потом начать его реставрацию, — пояснили e1 в госохране памятников.

Там же уточнили, что не все здание относится к памятнику архитектуры, многие части были достроены гораздо позднее 19 века, в итоге все они находятся под угрозой сноса.
 
Фото: www.astra-sk.ru
  • Госпиталь на 36 коек был возведен в 1824 году. В 2004 году из этого здания выехал травмпункт. В 2011 году была произведена консервация объекта, чтобы сохранить его от разрушений.
  • В мае прошлого года здание бывшего госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре отдали «Группе Синара». Само здание продали за один рубль, а участок на торгах ушел за 23 миллиона. 
  • На сайте ГК «Астра» выложили концепцию будущего объекта после реконструкции. Та же компания на субподряде у «Синары» сейчас реконструирует Центральный стадион.
  • Куйвашев выступил за снос здания госпиталя из-за строительства развязки.
  • На участке запланирован большой новый выставочный центр, который инвестору разрешат построить рядом с памятником за то, что он приведет разрушающееся здание в порядок. По планам его возведение должны закончить к 2020 году.

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Марина Подкорытова, 25.01.2017, 17:32
Тэги: Фото, Строительство, Жизнь в городе
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