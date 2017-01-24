В Екатеринбурге перенесли митинг против транспортной реформы

Он пройдет в другом месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Митинг против транспортной реформы, который должен был пройти 31 января на площади Труда в Екатеринбурге, перенесли. Он пройдет в тот же день в 13:00, но в другом месте – на площади Обороны, сообщает «АиФ-Урал».

Дело в том, что митинг, заявленный на площади Труда, не согласовала администрация города.

- Буду рад видеть всех неравнодушных жителей Екатеринбурга, которые не стесняются сказать свое «НЕТ» предложенной транспортной схеме с «пониженной социальной ответственностью», - написал в социальной сети один из депутатов Законодательного собрания Свердловской области.