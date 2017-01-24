В екатеринбургском интернате ребенка-инвалида заставляли убирать снег по ночам и отгонять собак

Прокуратура проверяет школу-интернат после заявления матери одной из воспитанниц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Прокуратура начала проверку школы-интерната на улице Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге, сообщили в ведомстве 25 января. Поводом для проверки стало заявление матери одной из воспитанниц, которая пожаловалась на издевательства со стороны воспитателей.

В Екатеринбурге воспитанницу интерната закрывали в туалете на ночь

По словам матери девочки-инвалида, ее дочь заставляли убирать снег по ночам и отгонять собак от школы, сообщает «Новый регион». Как рассказала Гульфия, ее 11-летняя дочь учится в школе-интернате полтора года, поначалу ей нравилось посещать школу, однако затем начались проблемы: девочка отказалась возвращаться в интернат, так как ее на ночь поставили босиком в туалете. Тогда женщине заявили, что воспитателя, ответственного за инцидент, уволили, что впоследствии оказалось ложью.

Девочку-инвалида заставляли убирать снег вокруг интерната и отгонять собак

Затем у Гульфии возник конфликт с руководством интерната из-за прививки, которую поставили девочке, несмотря на отказ матери. Директор, по словам женщины, нахамила и ей, и ребенку , после чего Гульфия сказала дочери, что та больше не будет ходить в школу-интернат. На это девочка спросила: «Значит, я больше не буду чистить снег?» Так выяснилось, что ребенка заставляли убирать снег вокруг школы в течение всей ночи. Кроме этого, девочка рассказала, что ее заставляли отгонять собак от интерната, закрывали в туалете для мальчиков на ночь, где она была вынуждена стоять босиком на холодном полу.

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Все это происходило в ночные смены, при этом воспитатель Вера Алексеевна грозила девочке и ее подруге Кате, которая тоже подвергалась подобному обращению, что заставит их делать это все снова, если они расскажут родителям.