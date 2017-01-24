Наверх
В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем
19:55, сегодня
Арест сына довел до больницы: маму екатеринбургского блогера Руслана Соколовского госпитализировали
19:28, сегодня
Несите ваши деньги: ставки по депозитам в Екатеринбурге могут снизиться в ближайшие месяцы
18:41, сегодня
Пропавшую в Екатеринбурге студентку медколледжа все-таки нашли: они с подругой успели убежать в Курганскую область
18:40, сегодня
Земли екатеринбургского барда Александра Новикова в «Бухте Квинс» под арестом
18:35, сегодня
На Синих камнях мужчина упал на козырек подъезда, спускаясь вниз по кабелю для интернета
18:30, сегодня
Теплые остановки включат в план развития Екатеринбурга
18:10, сегодня
В Свердловской области педофилу из поезда дали два года
17:52, сегодня
Одинокий петушок, грустный слоненок и суровые рабочие с пилами: репортаж с разбора ледового городка в Екатеринбурге
17:50, сегодня
Реконструкция по-новому: на Верх-Исетском бульваре начали снос старинного здания военного госпиталя
17:32, сегодня
Водитель «четырнадцатой», под колесами которой погиб 8-летний мальчик в Серове, взял на себя похороны
17:30, сегодня
В Екатеринбурге водителя фуры поймали с правами из подземного перехода
16:40, сегодня
Ученые УрФУ разработают метод восстановления костей
16:26, сегодня
В Свердловской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья
15:37, сегодня
Экс-милиционера, убивавшего бомжей ради армии зомби, признали вменяемым
15:13, сегодня
Екатеринбург засветился в рекламе французского режиссера: здесь есть Ельцин Центр, памятник Ленину и Белый дом
14:55, сегодня
В екатеринбургском интернате ребенка-инвалида заставляли убирать снег по ночам и отгонять собак
14:15, сегодня2
В Екатеринбурге у должника по налогам судебные приставы в бронежилетах и касках забрали внедорожник «Прадо»
14:00, сегодня
В Екатеринбурге открывают выставку, посвященную родам
13:40, сегодня
В Екатеринбурге умер 8-летний мальчик, прыгнувший под колеса «четырнадцатой» в Серове
13:27, сегодня
«С мыслями о семье». Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин возвращается домой после золотоносного Антхольца
13:24, сегодня
Зима пригодилась: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга поймали мужчину, который прятал наркотики в варежки
13:05, сегодня
В Екатеринбурге запускают экскурсии по местам Бориса Ельцина
13:00, сегодня1
В Нижнем Тагиле пропала девятиклассница: дома ее ждет годовалая дочь
12:41, сегодня1
Кардинально: в Свердловской области дорогу закидали кирпичами, чтобы не было скользко
12:30, сегодня
В Екатеринбурге перенесли митинг против транспортной реформы
12:20, сегодня
«Уральские пельмени» снялись в фильме про везучего Валерку из Екатеринбурга
12:11, сегодня
Из Екатеринбурга во Францию: два оркестра Свердловской филармонии в феврале выступят на фестивале «Безумные дни»
12:05, сегодня
Под Каменском-Уральским грузовик МАЗ расплющил легковушку с мужчиной за рулем
12:00, сегодня
В Свердловской области похолодает до минус 39 градусов
11:41, сегодня
Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на продление ареста блогера Руслана Соколовского
11:37, сегодня
Из Дегтярска не может выехать общественный транспорт и школьный автобус
11:10, сегодня
В Свердловской области 29-летняя женщина зарезала мужчину, с которым только что познакомилась
10:39, сегодня1
В Красноуфимске 21-летний водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с грузовиком
09:56, сегодня
Ночью в Екатеринбурге сгорели пять домов
09:21, сегодня
Следователи хотят арестовать землю под «Бухтой Квинс» в Екатеринбурге
09:12, сегодня
Беременная женщина серьезно пострадала в ДТП на свердловской трассе
08:40, сегодня
В свердловской больнице пациентов с туберкулезом лечили просроченными таблетками
08:16, сегодня
Девятилетний ребенок пострадал во время пожара в Екатеринбурге
08:13, сегодня
«Я приехал победить, и сделаю это!» Первое интервью Сергея Карякина в Екатеринбурге после ралли «Дакар 2017»
21:00, 24.01.2017
На таможне в Кольцово задержали женщину, которая пыталась провезти в Екатеринбург 120 пуховых платков
20:35, 24.01.2017
Девочка, упавшая в люк, рассказала, кто ее спас
20:25, 24.01.20172
В Екатеринбурге водитель «Лады» сбил девушку на «зебре»
20:10, 24.01.2017
На съемках актеры вместо мороженого едят картофельное пюре – оно не тает: 10 фактов о мороженом, которые вы не знали
19:43, 24.01.2017
24 января в Екатеринбурге: плата за время, толстенький лори и эскимо
19:38, 24.01.2017
В Екатеринбурге компания молодых людей ограбила 90-летнего ветерана войны
19:16, 24.01.20172
30 миллионов только на информирование: Липович раскрыл детали транспортной реформы в Екатеринбурге
18:32, 24.01.20172
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился тет-а-тет с Владимиром Путиным
17:35, 24.01.20173
В Нижнем Тагиле мужчина скончался в маршрутке
17:24, 24.01.2017
В Екатеринбурге над 12-летней беременной цыганкой оформляют опекунство, чтобы забрать ее домой
16:18, 24.01.20173
В Екатеринбурге выходили толстого лори с ожирением и кровоточащей экземой
15:17, 24.01.2017

Земли екатеринбургского барда Александра Новикова в «Бухте Квинс» под арестом

Земли екатеринбургского барда Александра Новикова в «Бухте Квинс» под арестом
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
Такое решение принял сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал земли в коттеджном поселке «Бухта Квинс», принадлежащие Александру Новикову, стало известно в среду, 25 января.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей из Главного следственного управления МВД России по Свердловской области.

– Наложить ограничение на земельный участок площадью 40 946 квадратных метров по адресу Екатеринбург, улица Изоплитная, 23, в виде запрета распоряжаться им, – сообщила помощник председателя районного суда Ольга Тафф.

Стоит отметить, что ходатайство удовлетворено лишь частично – всего в следователи выходили с заявлением о 16 земельных участках в «Бухте Квинс». Однако под арест взяли лишь участок, на котором построены жилые дома, предназначенные для пайщиков кооператива.

Все новости об истории конфликта Александра Новикова с пайщиками «Бухты Квинс» читайте здесь

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Дмитрий Шевалдин, 25.01.2017, 18:35
Тэги: Суд, Скандалы, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

СМИ ИГИЛ Конкурсы Красота Туризм Дело Пьянкова Взятки Новости России Транспорт Выставки Ошибки врачей Горячее Сибирская язва Секс Искусство Еда Интервью Новый год Погода Эксклюзив Недвижимость ГИБДД Дороги Спорт Психология Расстрел на Депутатской Общественный транспорт Снос монастыря на Качканаре Тест Медицина Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Шоу-бизнес Приостановка полетов в Египет Статистика Фото Волейбол МЧС Голодовка в колонии Обрушение крыши на Калинина Крушение самолета под Ростовом История успеха ЧМ-2018 Знаменитости Видео ВУЗ Опрос Путин В Египте разбился самолет с российскими туристами Авто Расписание ДТП Дом-2 Экономия Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Корь Отключение света Уралмаш, Эльмаш Афиша Религия Высокие технологии Мотоциклы Студенты Дети Кризис и санкции Самолет Мужчины Биатлон Новости дня История Екатеринбурга ЖКХ Рейтинг Мультимедиа Интернет Ту 154 ЗАГС Пусть говорят Горящие авто Хэллоуин-2015 Баскетбол Приговор Лошагину Личное Самолет Минобороны упал в Якутии Ельцин-центр Ловец покемонов Происшествия Новости Рецензия Здоровье Бэби-боксы Музыка Бизнес Розыск В Екатеринбурге -40 градусов Скандал с Новиковым Гололед Мистика Растения Культура Пожар Мода Производство Лайфхак Экономика Храм святой Екатерины Мировые новости Грипп в Екатеринбурге Взрыв Развлечения Необычное Деньги Суд Коллекторы Грипп Транспортная реформа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Отдых Отношения Кто заработал Парковки Животные Семья Образование Хоккей Скорая помощь Политика Школа Скандалы Футбол Убийство в Рахмангулово Катастрофа Война ритуальных агентств Расстрел Репортаж Позитив Дорожные воины Строительство Смерть Доска позора Криминал Слухи Жизнь в городе Военный репортаж Женщины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru