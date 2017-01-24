Земли екатеринбургского барда Александра Новикова в «Бухте Квинс» под арестом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал земли в коттеджном поселке «Бухта Квинс», принадлежащие Александру Новикову, стало известно в среду, 25 января.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей из Главного следственного управления МВД России по Свердловской области.
– Наложить ограничение на земельный участок площадью 40 946 квадратных метров по адресу Екатеринбург, улица Изоплитная, 23, в виде запрета распоряжаться им, – сообщила помощник председателя районного суда Ольга Тафф.
Стоит отметить, что ходатайство удовлетворено лишь частично – всего в следователи выходили с заявлением о 16 земельных участках в «Бухте Квинс». Однако под арест взяли лишь участок, на котором построены жилые дома, предназначенные для пайщиков кооператива.
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- Напомним, что ранее Александр Новиков выступил с заявлением, что нашел инвесторов для выплаты пайщикам денежных средств по проблемному объекту. И выплаты начались в этот же день.
- Ранее Верх-Исетский районный суд посадил под домашний арест Александр Новикова, а его бизнес-партнера Михаила Шилиманова поместил в СИЗО по уголовному дело о мошенничестве в крупном размере в отношении пайщиком ЖСК «Бухта Квинс». Но позже оба были выпущены на свободу под подписку о невыезде.