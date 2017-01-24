В Екатеринбурге запускают экскурсии по местам Бориса Ельцина

Их начнут проводить с февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Екатеринбурге с февраля запускают автобусные и пешие экскурсии по местам первого президента Бориса Ельцина, пишет сегодня, 25 января, портал 66.ru.

Автобусные экскурсии «Екатеринбург – родной город Бориса Ельцина» стартуют в феврале, а пешеходные организуют летом. Там покажут места, связанные с Борисом Ельциным, и расскажут интересные факты о его жизни в Свердловске.

Авторы экскурсий – сотрудники Музея Бориса Ельцина. Они составят два варианта программ: отдельно для школьников и взрослых. Для улицы Бориса Ельцина планируют составить отдельную программу.

– Сейчас мы разрабатываем летний маршрут пешеходной экскурсии, которая позволит попасть в те уголки, которые невозможно увидеть из окна автобуса, – рассказали директор Музея первого президента Дина Сорокина.