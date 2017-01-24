Одинокий петушок, грустный слоненок и суровые рабочие с пилами: репортаж с разбора ледового городка в Екатеринбурге

Что сегодня осталось от главного новогоднего объекта на площади 1905 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Екатеринбурге подходят к концу работы по сносу ледового городка на площади 1905 года, передает корреспондент «Нашей Газеты» в среду, 25 января. Уже в понедельник на его месте откроется парковка.

Демонтаж елки

В ледовом городке на сегодняшний день уже полностью разобрали и увезли все ледовые скульптуры, специально изготовленные художниками-скульпторами, и приступили к разбору главного атрибута новогоднего городка – большой елки.

Новогоднюю елку разбирают не первый день. Сначала рабочие сняли с нее всю подсветку, а затем при помощи крана начали разбирать ярус за ярусом.

Горка, аттракционы и «С Новым годом!»

Сам городок пока еще обнесен ледовым забором, но часть с улицы 8 Марта частично разобрана. К слову, куски оставшегося и не убранного льда пользуются большим спросом у любопытных подростков.

Кроме этого, в городке продолжают разбирать большую горку, демонтируют надпись «С Новым годом!» и заканчивают разбирать аттракционы.

Как обещали в Администрации Екатеринбурга, демонтаж ледового городка должен завершиться к концу этой недели, и уже с понедельника, 30 января, на его месте вновь появится парковка для автомобилей.

Остальные детали сноса ледового городка смотрите в НАШЕМ фоторепортаже.