В Нижнем Тагиле пропала девятиклассница: дома ее ждет годовалая дочь

Школьница ушла из дома приемной семьи 16 января.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
В Нижнем Тагиле разыскивают 17-летнюю мать – Зотикова Дарья Александровна пропала 16 января, сообщает tagilcity 25 января.
В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя мать
Девятиклассница ушла в аптеку в 16.00 часов 16 января и не вернулась. Спустя четыре дня Дарья позвонила родным, пообещала вернуться домой, но обещание не сдержала. В день пропажи на девушке был розовый пуховик, синие джинсы, вязаная шапка с помпоном кораллового цвета. Рост Даши – 160 сантиметров, волосы русые. На обеих руках есть татуировки в виде иероглифов.
Девочка сбежала из приемной семьи
У Даши непростая судьба. Она родилась в Костромской области, спустя месяц после рождения от девочки отказалась родная мать. Дарью удочерила Светлана Зотикова, но в подростковом возрасте девочка стала неуправляемой – сбегала из дома, попадала в полицию в нетрезвом виде. Женщина перестала справляться с подростком и отказалась от нее, после чего Дашу определили в детдом города Макарьева.
Через год Даша родила ребенка и попросила в связи с этим помощи в соцсети. Ее объявление случайно увидела Ольга Шохина и предложила переехать к ней, мать Ольги согласилась оформить опекунство над Дашей.
- Сообщить информацию о Даше можно по телефонам 02 или 97-60-02. В полиции сообщили также, что Даша состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, так как и раньше не раз сбегала из дома.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!