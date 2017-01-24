В Нижнем Тагиле пропала девятиклассница: дома ее ждет годовалая дочь

Школьница ушла из дома приемной семьи 16 января. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017 В Нижнем Тагиле разыскивают 17-летнюю мать – Зотикова Дарья Александровна пропала 16 января, сообщает tagilcity 25 января. В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя мать Девятиклассница ушла в аптеку в 16.00 часов 16 января и не вернулась. Спустя четыре дня Дарья позвонила родным, пообещала вернуться домой, но обещание не сдержала. В день пропажи на девушке был розовый пуховик, синие джинсы, вязаная шапка с помпоном кораллового цвета. Рост Даши – 160 сантиметров, волосы русые. На обеих руках есть татуировки в виде иероглифов. Девочка сбежала из приемной семьи У Даши непростая судьба. Она родилась в Костромской области, спустя месяц после рождения от девочки отказалась родная мать. Дарью удочерила Светлана Зотикова, но в подростковом возрасте девочка стала неуправляемой – сбегала из дома, попадала в полицию в нетрезвом виде. Женщина перестала справляться с подростком и отказалась от нее, после чего Дашу определили в детдом города Макарьева. Через год Даша родила ребенка и попросила в связи с этим помощи в соцсети. Ее объявление случайно увидела Ольга Шохина и предложила переехать к ней, мать Ольги согласилась оформить опекунство над Дашей. Сообщить информацию о Даше можно по телефонам 02 или 97-60-02. В полиции сообщили также, что Даша состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, так как и раньше не раз сбегала из дома. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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, 25.01.2017, 12:41

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 25.01.2017, 12:41Тэги: Розыск Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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