Не по стопам Екатеринбурга: Нижний Тагил проведет собственную транспортную реформу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
В Нижнем Тагиле началась разработка новой транспортной схемы для трамваев, сообщает 25 января 2017 года пресс-служба Администрации города.
— Основными критериями, определяющими дальнейшие перспективы городского трамвая, являются шаговая доступность, время работы на линии с 5.30 утра и до 23.00 часов вечера, четкий график движения с интервалами от 5 до 15 мину, комфорт и безопасность пассажиров, — говорится в сообщении.
Для реализации этого плана транспортники предложили обособить трамвайные пути сплошной линией разметки и установить четыре новых остановки. На девяти автомобильных переездах, как настаивают транспортники, должна появиться брусчатка.
Новая транспортная схема не предусматривает сокращения линий. Муниципалитет планирует протянуть новые километры путей в несколько микрорайонов.
- Также к 31 января 2017 года в Нижний Тагил должно поступить 30 новых низкопольных трамваев. В настоящее время по городу ежедневно курсируют 57 вагонов.
- Глава города Сергей Носов предлагает также подключить к разработке новой транспортной схемы жителей Нижнего Тагила.
- К 1 июля 2017 года в Екатеринбурге планируется запустить новую транспортную схему. Подробнее о транспортной реформе в уральской столице можно прочитать здесь.