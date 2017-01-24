Не по стопам Екатеринбурга: Нижний Тагил проведет собственную транспортную реформу

Изменения коснутся трамвайных линий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Нижнем Тагиле началась разработка новой транспортной схемы для трамваев, сообщает 25 января 2017 года пресс-служба Администрации города.

— Основными критериями, определяющими дальнейшие перспективы городского трамвая, являются шаговая доступность, время работы на линии с 5.30 утра и до 23.00 часов вечера, четкий график движения с интервалами от 5 до 15 мину, комфорт и безопасность пассажиров, — говорится в сообщении.

Для реализации этого плана транспортники предложили обособить трамвайные пути сплошной линией разметки и установить четыре новых остановки. На девяти автомобильных переездах, как настаивают транспортники, должна появиться брусчатка.

Новая транспортная схема не предусматривает сокращения линий. Муниципалитет планирует протянуть новые километры путей в несколько микрорайонов.