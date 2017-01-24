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В Свердловской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья

В Свердловской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья
16+
Фото: пресс-служба СКР
Задержали мужчину у него дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Тугулымском районе предъявлено обвинение в убийстве одному из жителей села. 22 января мужчина в ходе конфликта застрелил своего соседа из охотничьего ружья.
 
По версии следствия, вечером 22 января обвиняемый пришел в частный дом к своему знакомому, с которым у него возник конфликт. Обвиняемый вернулся к себе домой, где взял с собой охотничье ружье, а затем вновь пошел в дом к знакомому. Ссора между ними продолжилась, и тогда вооруженный мужчина выстрелил своему оппоненту прямо в голову. Находившаяся в этот момент в доме жена потерпевшего успела убежать и осталась невредима.
 
 
После совершения убийства обвиняемый удалился к себе домой. Полицейские там его и задержали, сопротивления он не оказал.
 
В ходе проверки показаний обвиняемого на месте происшествия свою вину в убийстве он признал, детально описал происходившие в тот день события.
 
Талицким межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области 51-летнему жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
 
  • В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы и иные необходимые следственные действия.
  •  По ходатайству следователя СКР в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
  • Расследование уголовного дела продолжается.
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Марина Подкорытова, 25.01.2017, 15:37
Тэги: Криминал, Происшествия, Смерть
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