В Свердловской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья

Задержали мужчину у него дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Тугулымском районе предъявлено обвинение в убийстве одному из жителей села. 22 января мужчина в ходе конфликта застрелил своего соседа из охотничьего ружья.

По версии следствия, вечером 22 января обвиняемый пришел в частный дом к своему знакомому, с которым у него возник конфликт. Обвиняемый вернулся к себе домой, где взял с собой охотничье ружье, а затем вновь пошел в дом к знакомому. Ссора между ними продолжилась, и тогда вооруженный мужчина выстрелил своему оппоненту прямо в голову. Находившаяся в этот момент в доме жена потерпевшего успела убежать и осталась невредима.

После совершения убийства обвиняемый удалился к себе домой. Полицейские там его и задержали, сопротивления он не оказал.

В ходе проверки показаний обвиняемого на месте происшествия свою вину в убийстве он признал, детально описал происходившие в тот день события.

Талицким межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области 51-летнему жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).