В Свердловской области похолодает до минус 39 градусов

Морозы будут недолгими – потепление наступит в конце недели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
К 26 января в Свердловской области установятся 30-градусные морозы, сообщили в Уральском гидрометцентре.
Уже сегодня, 25 января, температура воздуха в Екатеринбурге и Свердловской области опустилась до минус 20 градусов. Завтра, 26 января, похолодает еще сильнее – днем ожидается минус 23 градуса, в горах и низинах – до минус 28 градусов. Ночью температура воздуха опустится до минус 31 градуса, в горах и низинах – до минус 39 градусов.
Такие морозы будут держаться до пятницы, 27 января, когда в регионе потеплеет до минус 17 градусов. В морозные дни местами будет идти снег, однако больших снегопадов не ожидается.
- В воскресенье, 29 января, в Екатеринбург и Свердловскую область вернется комфортная погода: температура воздуха поднимется до минус 7-11 градусов.
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