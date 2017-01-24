В Екатеринбурге у должника по налогам судебные приставы в бронежилетах и касках забрали внедорожник «Прадо»

Екатеринбуржец Павел не выплатил в госбюджет около 4,3 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Екатеринбурге судебные приставы забрали очередной автомобиль у должника.

Екатеринбуржец Павел не выплатил инспекции Федеральной налоговой службы около 4,3 миллиона рублей — возмещение имущественного вреда по НДС.

Судебными приставами было установлено, что в собственности у должника записан японский внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо». С помощью розыска приставы выяснили, где хранится автомобиль.

Судебные приставы Ленинского района города Екатеринбурга наложили арест на имущество должника, эвакуировали иномарку. Судя по снимкам с операции, на этот раз приставы были даже с оружием, в касках и бронежилетах.

— Неплательщику придется привыкать к передвижению по городу на общественном транспорте. Автомобиль передали на ответхранение специализированной организации. Позже он будет выставлен на аукционе, — уточнили в УФССП.

Таким образом, как отметили в службе УФССП, государственный бюджет теперь пополнится в размере, превышающем 4 миллиона рублей.