Горожанин собирает голоса за то, чтобы выложить флаг Екатеринбурга напротив мэрии

Автор идеи считает, что автостоянка на Площади 1905 года не улучшает экологию и внешний вид города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

Екатеринбуржец Сергей Мухлынин выступил с инициативой выложить на Площади 1905 года, напротив здания городской администрации, цветной брусчаткой рисунок флага Екатеринбурга. Петицию он разместил на сайте Российская Общественная Инициатива.

- На центральной площади города Екатеринбурга обустраивают автостоянку, которая никак не украшает наш город, а порой и ухудшает экологическую обстановку в холодные, безветренные дни, повышается уровень загазованности, и скапливается грязь, которая отваливается от припаркованных машин. Определенно считаю, что реализация такого предложения украсит наш город, создаст «изюминку» для туристов, что весьма немаловажно в виду предстоящих матчей мундиаля - Чемпионата мира по футболу.

Сергей Мухлынин считает, что размещение рисунка флага снизит желание администрации города заполнять площадь автостоянками или чем-либо другим.

Подписать петицию можно здесь.