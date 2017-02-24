Горожанин собирает голоса за то, чтобы выложить флаг Екатеринбурга напротив мэрии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017
Екатеринбуржец Сергей Мухлынин выступил с инициативой выложить на Площади 1905 года, напротив здания городской администрации, цветной брусчаткой рисунок флага Екатеринбурга. Петицию он разместил на сайте Российская Общественная Инициатива.
- На центральной площади города Екатеринбурга обустраивают автостоянку, которая никак не украшает наш город, а порой и ухудшает экологическую обстановку в холодные, безветренные дни, повышается уровень загазованности, и скапливается грязь, которая отваливается от припаркованных машин. Определенно считаю, что реализация такого предложения украсит наш город, создаст «изюминку» для туристов, что весьма немаловажно в виду предстоящих матчей мундиаля - Чемпионата мира по футболу.
Сергей Мухлынин считает, что размещение рисунка флага снизит желание администрации города заполнять площадь автостоянками или чем-либо другим.
Подписать петицию можно здесь.
- Ранее НАША писала, что парковку, которую администрация Екатеринбурга хочет убрать с Площади 1905 года, могут перенести в многоуровневый паркинг в новом небоскребе Empire State Building. По проекту, его планируют возвести напротив здания Горадминистрации в квартале улиц Урицкого и Володарского.
- В марте 2016 года администрация города проводила опрос о судьбе парковки на главной площади Екатеринбурга.
- «Для начала уберем парковку». Как в Екатеринбурге решается судьба площади 1905 года: итоги круглого стола с участием архитекторов.