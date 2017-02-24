Наверх
Горожанин собирает голоса за то, чтобы выложить флаг Екатеринбурга напротив мэрии
13:00, сегодня
В Екатеринбурге мужчина спрыгнул с крыши многоэтажки
12:27, сегодня
В Нижнем Тагиле две недели разыскивают 16-летнюю девушку
11:57, сегодня
Букмекеры назвали фаворитов «Оскара» в 2017 году
11:29, сегодня
Выбираем подарок к 23 февраля в «СпортЭк» — скидки до 30% на велосипеды!
В екатеринбургском парке Маяковского поймали охотников на белок
10:44, сегодня
Девочка жила у незнакомой женщины: в Нижнем Тагиле нашли пропавшую 10-летнюю школьницу
10:13, сегодня1
На Уралмаше мужчина кинул боевую гранату в своего оппонента
17:59, 24.02.2017
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
Антон Шипулин – о чемпионате мира: «Больно осознавать, что главной новостью стал скандал с Фуркадом»
16:57, 24.02.2017
Кладбища Екатеринбурга: история, расположение, контакты
14:41, 24.02.20174
В доме фигуранта по делу о стрельбе на Депутатской пытались поставить растяжку
14:31, 24.02.2017
Лоджии: пластиковые или деревянные?
Под Нижним Тагилом пропал рыжеволосый молодой человек
13:23, 24.02.2017
Городской пруд Екатеринбурга вынуждены охранять спасатели
12:53, 24.02.2017
В День защитника Отечества в Екатеринбурге сгорел автомобиль
10:29, 24.02.20171
«Дни фен-шуй» в салонах «Магнат мебель» 18-19 февраля
Финальные сцены оскароносных фильмов за последние 45 лет объединили в один ролик
10:14, 24.02.2017
Обезьянки из екатеринбургского зоопарка получат чучело Масленицы
09:52, 24.02.2017
Кот-путешественник из Нижнего Тагила добрался до Байкала
20:25, 23.02.20172
Меломан из Нижнего Тагила зарезал друга за неправильный вкус в музыке
18:07, 23.02.20171
Больничный квест в Екатеринбурге: как пережить удаление аппендицита в российских условиях
16:30, 23.02.20178
Пермячка с двумя детьми поехала в Екатеринбург искать работу и пропала
14:37, 23.02.2017
Жители Екатеринбурга обняли городской пруд ради его защиты
14:07, 23.02.20175
В Екатеринбурге мигранты массово пытались резать вены в камере
12:54, 23.02.20174
Генеральная прокуратура вступилась за осужденную за репост Евгению Чудновец
11:16, 23.02.2017
В аварии на трассе Екатеринбург – Серов пострадали 8 человек
09:52, 23.02.2017
Выходные в Екатеринбурге с 23 по 26 февраля: Масленичные гуляния, концерты «Фактора-2» и «Калинова моста»
09:00, 23.02.2017
Суд Екатеринбурга осудил застройщика за незаконную постройку домов
21:10, 22.02.20171
В Музей Верхней Пышмы завезли новые экспонаты ко Дню защитника Отечества
20:44, 22.02.2017
Сотрудник благотворительного фонда в Екатеринбурге подозревается в изнасиловании школьницы
19:47, 22.02.20171
Пропавшего в начале февраля мужчину нашли мертвым под Нижним Тагилом
18:50, 22.02.2017
Суд отправил под домашний арест главу Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко
18:32, 22.02.2017
Хорошенькие пиратки, медсестрички и танки-пиво: как сотрудницы офисов Екатеринбурга поздравили коллег с 23 февраля
17:20, 22.02.20176
Екатеринбургских гусар вызвали в полицию за письмо Путину
17:14, 22.02.2017
Суд определяет меру пресечения для главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко
17:07, 22.02.2017
Грязьбург: горожане вновь переименовали Екатеринбург из-за черных дорог и снега
16:46, 22.02.2017
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 16 февраля 2017 года
16:40, 22.02.2017
Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга написал явку с повинной
16:33, 22.02.2017
В Екатеринбурге после падения снежной глыбы на коляску – на том же месте завалило автомобиль
15:35, 22.02.20172
«Подошли и попросили сигарету»: в Екатеринбурге пенсионера ограбили во дворе его дома
15:11, 22.02.20172
Школа Белоярского района выплатит ученику 34 тысячи рублей за травму на уроке
14:44, 22.02.2017
Экспертиза показала, от чего умер четырехлетний ребенок в Нижнем Тагиле
14:42, 22.02.2017
Редакция федерального СМИ хочет подать в суд на Евгения Ройзмана за его высказывания о журналистах
14:30, 22.02.20172
Появилось видео, как в детских садах Екатеринбурга выступают «липовые» артисты Коляда-театра
13:50, 22.02.2017
Полугодовалого малыша, на которого упала снежная глыба, отпустили из больницы домой
13:49, 22.02.20172
То ли лис, то ли волк: Стоун стал лучшим самцом зоопарка Екатеринбурга
13:45, 22.02.2017
«Улыбнитесь, вас снимают»: в Екатеринбурге на пешеходных переходах установят видеокамеры
13:00, 22.02.20174
Трамваи будут: в Екатеринбурге блэкаут на Уралмаше отменен
12:50, 22.02.2017
Не найдя книги жалоб на сайте авиакомпании «Победа», уралец создал сайт для выражения недовольства сервисом лоукостера
12:50, 22.02.2017
В учебно-военном центре УрФУ появился свой штандарт
12:43, 22.02.2017
В Нижнем Тагиле полиция ищет 10-летнюю школьницу
12:40, 22.02.2017
Екатеринбургские школьники сняли многосерийный фильм о «группах смерти»
12:25, 22.02.2017
В праздничные выходные погода «порадует» екатеринбуржцев мокрым снегом и плюсовой температурой
12:05, 22.02.2017
Ушла гулять и не вернулась: в Свердловской области пропала девочка-подросток
11:43, 22.02.2017

Горожанин собирает голоса за то, чтобы выложить флаг Екатеринбурга напротив мэрии

Горожанин собирает голоса за то, чтобы выложить флаг Екатеринбурга напротив мэрии
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Автор идеи считает, что автостоянка на Площади 1905 года не улучшает экологию и внешний вид города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

Екатеринбуржец Сергей Мухлынин выступил с инициативой выложить на Площади 1905 года, напротив здания городской администрации, цветной брусчаткой рисунок флага Екатеринбурга. Петицию он разместил на сайте Российская Общественная Инициатива.

- На центральной площади города Екатеринбурга обустраивают автостоянку, которая никак не украшает наш город, а порой и ухудшает экологическую обстановку в холодные, безветренные дни, повышается уровень загазованности, и скапливается грязь, которая отваливается от припаркованных машин. Определенно считаю, что реализация такого предложения украсит наш город, создаст «изюминку» для туристов, что весьма немаловажно в виду предстоящих матчей мундиаля - Чемпионата мира по футболу.

Сергей Мухлынин считает, что размещение рисунка флага снизит желание администрации города заполнять площадь автостоянками или чем-либо другим.

Подписать петицию можно здесь.

  • Ранее НАША писала, что парковку, которую администрация Екатеринбурга хочет убрать с Площади 1905 года, могут перенести в многоуровневый паркинг в новом небоскребе Empire State Building. По проекту, его планируют возвести напротив здания Горадминистрации в квартале улиц Урицкого и Володарского.
  • В марте 2016 года администрация города проводила опрос о судьбе парковки на главной площади Екатеринбурга. 
  • «Для начала уберем парковку». Как в Екатеринбурге решается судьба площади 1905 года: итоги круглого стола с участием архитекторов. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 25.02.2017, 13:00
Тэги: Парковки, Авто, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Недвижимость Жизнь в городе Баскетбол Экономия Корь Грипп в Екатеринбурге Происшествия Спорт Новый год Религия Погода Кто заработал ЧМ-2018 Ельцин-центр Женщины Эксклюзив Школа Коллекторы Мода Горящие авто Храм святой Екатерины Афиша Ошибки врачей Знаменитости Отдых Еда Медицина Мистика Отключение света Уралмаш, Эльмаш Рецензия Транспорт Голодовка в колонии Взрыв Выставки Рейтинг Обрушение крыши на Калинина Скорая помощь Сибирская язва ВУЗ Футбол Мультимедиа Секс Тест Дорожные воины Политика В Египте разбился самолет с российскими туристами Авто Хоккей Взятки Скандал с Новиковым Фото Кризис и санкции Культура Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка СМИ Здоровье Снос монастыря на Качканаре ЗАГС Слухи Растения Катастрофа Мировые новости Деньги Волейбол Биатлон Позитив Доска позора Дети Новости Расстрел на Депутатской Суд Музыка Дом-2 Строительство Криминал Интервью ДТП Приостановка полетов в Египет Приговор Лошагину Искусство Конкурсы Грипп Студенты Лайфхак Образование Семья История Екатеринбурга Самолет Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ГИБДД Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Красота Крушение самолета под Ростовом Дороги Расстрел Путин Новости дня Пожар Военный репортаж Убийство в Рахмангулово Статистика Смерть ЖКХ Бэби-боксы Мотоциклы Экономика В Екатеринбурге -40 градусов Высокие технологии Хэллоуин-2015 Расписание Мужчины Опрос Дело Пьянкова МЧС Шоу-бизнес Интернет Война ритуальных агентств Скандалы Пусть говорят Туризм Репортаж Гололед Животные Видео Общественный транспорт Ловец покемонов Горячее Психология Отношения История успеха Бизнес Транспортная реформа Необычное Ту 154 Производство Новости России Самолет Минобороны упал в Якутии Парковки Развлечения Розыск ИГИЛ Личное

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru