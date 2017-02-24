Свердловчан ждут метели и снегопады

На трассах по-прежнему может быть небезопасно - из-за перепадов температур не исключено образование гололеда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

Синоптики обещают жителям Свердловской области снежную погоду и метели до конца праздничных выходных.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на субботу, 25 февраля, и в ночь на воскресенье, 26 февраля, на территории Свердловской области похолодает до минус 8-10 градусов, при прояснениях в некоторых районах региона температура воздуха опустится до минус 15 градусов.

Днем будет теплеть до минус 2 - плюс 3 градусов, в связи с чем на дорогах возможно появление гололеда. В горах и на севере региона будет холоднее - здесь температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов. В Екатеринбурге по ночам будет холодать лишь до минус 3 градусов, днем по-прежнему будет держаться плюсовая температура, но не выше плюс 3 градусов.

Ветер на территории области ожидается сильный - до 9 метров в секунду, в некоторых районах возможно усиление порывов до 15 метров в секунду. Также свердловчан ждут снегопады - местами сильные, местами мокрые, и небольшие метели.

Ранее дорожники предупредили автомобилистов об опасных условиях на свердловских трассах - из-за перепадов температур на дорогах может образовываться гололед, в связи с чем водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок и по возможности не пользоваться личным транспортом.

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