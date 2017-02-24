Свердловский театр даст благотворительный спектакль, чтобы помочь больной обезьянке

Премьера состоится в марте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

Екатеринбургский театр «У.Р.А.Л.» готовится к благотворительному спектаклю, чтобы помочь больной рахитом обезьянке-капуцину, сообщает Life.ru сегодня, 25 февраля.

Капуцин Тимоша живет в одном из екатеринбургских контактных зоопарков. Обезьянка больна рахитом и нуждается в помощи, которую готов ей оказать молодой театр «У.Р.А.Л.» - артисты театра готовятся дать благотворительный спектакль под названием «Деньги для обезьянки».

Театр репетирует спектакль по пьесе, в которой главные герои пытаются найти деньги на лечение тяжело больной обезьянки Люськи. Пьеса заканчивается счастливо, и артисты надеются, что история Тимоши будет иметь такой же конец.

Для этого часть средств, полученных от спектакля, будут направлены на лечение капуцина, которому необходимы дорогие лекарства и реабилитация. Премьера спектакля состоится уже в марте.

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