В екатеринбургском парке Маяковского поймали охотников на белок

Браконьеров взяли с поличным.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017
В Екатеринбурге в ЦПКиО имени Маяковского задержали браконьеров, которые охотились на белок, сообщает 22 февраля «41 Домашний».
Двух браконьеров заметили посетители парка, которые обычно подкармливают белок на одной из тропинок. Охотники, увидев людей, поспешили уйти, но одна из посетительниц, Галина, прошла по их следам и наткнулась на ловушку для белок.
Позже вместе с приятельницей Галина снова увидела двух молодых людей, которые несли другие ловушки. Женщины вызвали охрану, которая поймала мужчин с поличным - в момент ловли белок. Браконьеры успели поймать в клетку одну из них, но охранники выпустили животное на волю, а охотников задержали и доставили в полицию.
- Зоозащитники полагают, что белок ловили для меха, который сейчас у этих животных очень хороший. Их могли ловить также для продажи.