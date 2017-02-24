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В Свердловской области малышам пришлось спасаться от собак на детской горке

В Свердловской области малышам пришлось спасаться от собак на детской горке
16+
Фото: скрин видео
Прокуратура начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

В Ревде детям пришлось забраться на детскую горку, чтобы спастись от стаи бродячих собак, сообщает Ura.ru сегодня, 25 февраля. 
 
По словам свидетельницы инцидента Светланы, дети забрались на горку, так как рядом с ними дрались бродячие псы. Женщина пыталась дозвониться до управления городским хозяйством, но трубку так никто и не взял. В итоге малышам пришлось почти полчаса стоять на продуваемой ветром горке, пока стая не ушла.
 
 
 
По словам Светланы, бродячие собаки держат в страхе горожан – люди сворачивают с дороги при виде огромной стаи, опасаясь нападения. Власти Ревды при этом бездействуют. 
  • Сообщения о нападении собак на людей в последнее время поступают регулярно из разных свердловских городов и поселков. Так, 5 февраля в свердловской деревне Пальмино две охотничьи собаки загрызли семилетнюю девочку, которая в одиночку каталась на горке. Хозяев собак задержали, им грозит уголовная ответственность.
  • Бродячие собаки терроризируют Нижний Тагил – в середине февраля следственные органы начали проверку в связи с нападением псов на тагильчан: 11 февраля стая бездомных собак набросилась на женщину с ребенком, затем – на пятиклассницу. Горожане сообщают также, что стая убивает мелких домашних собак и кошек.
  • В Екатеринбурге прокуратура намерена проверить все передержки для животных и предприятия по отлову. Причиной таких мер стали как нападения собак на людей, так и случаи жестокого обращения с животными: 20 января на Уктусе зоозащитники обнаружили черную передержку, где от голода погибли два десятка кошек и собак. 
  • Спустя три недели вдоль трассы в Екатеринбурге нашли десятки трупов собак. Зоозащитники полагают, что бездомных животных могли отравить запрещенным веществом.

 

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Маша Шмурыгина, 25.02.2017, 15:15
Тэги: Дети, Видео, Животные
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