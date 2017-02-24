В Свердловской области малышам пришлось спасаться от собак на детской горке

Прокуратура начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

В Ревде детям пришлось забраться на детскую горку, чтобы спастись от стаи бродячих собак, сообщает Ura.ru сегодня, 25 февраля.

По словам свидетельницы инцидента Светланы, дети забрались на горку, так как рядом с ними дрались бродячие псы. Женщина пыталась дозвониться до управления городским хозяйством, но трубку так никто и не взял. В итоге малышам пришлось почти полчаса стоять на продуваемой ветром горке, пока стая не ушла.