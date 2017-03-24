Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задерживается на 10 часов

Авиакомпания несколько раз переносила вылет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

Авиакомпания Pegas Fly задерживает рейс Екатеринбург - Нячанг на 10 с лишним часов, сообщает онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Пассажирский лайнер должен был вылететь в Нячанг из уральской столицы в половине второго ночи 25 марта, однако авиакомпания уже несколько раз переносила вылет. Сейчас время отправления назначено на 11.50 часов субботы.

Подготовка рейса указана как причина задержки. При этом лайнер, на котором должны вылететь свердловчане, прибыл в Екатеринбург ночью лишь с небольшой задержкой.