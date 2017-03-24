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Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задерживается на 10 часов

Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задерживается на 10 часов
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Авиакомпания несколько раз переносила вылет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

Авиакомпания Pegas Fly задерживает рейс Екатеринбург - Нячанг на 10 с лишним часов, сообщает онлайн-табло аэропорта Кольцово.
 
Пассажирский лайнер должен был вылететь в Нячанг из уральской столицы в половине второго ночи 25 марта, однако авиакомпания уже несколько раз переносила вылет. Сейчас время отправления назначено на 11.50 часов субботы. 
 
Подготовка рейса указана как причина задержки. При этом лайнер, на котором должны вылететь свердловчане, прибыл в Екатеринбург ночью лишь с небольшой задержкой. 
  • 13 февраля в Кольцово на восемь часов задержали рейс Екатеринбург - Нячанг. Та же авиакомпания задержала вылет из-за позднего прибытия самолета в уральскую столицу. 
  • Осенью 2016 года авикомпания «Азур Эйр» на двое суток задержала самолет из Екатеринбурга в Нячанг. Из-за длительного ожидания стало плохо женщине и маленькой девочке. В результате в отношении перевозчика возбудили уголовное дело.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.03.2017, 11:05
Тэги: Самолет
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