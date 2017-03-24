Екатеринбуржцы вышли на пикет в защиту животных

Активисты требуют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

В Екатеринбурге 25 марта прошел пикет в защиту прав животных , организатором которого выступил фонд «Зоозащита».

Пикет зоозащитников собрал значительно количество горожан. Активисты во время акции требовали посадить в тюрьму хозяйку черной передержки на Уктусе 23-летнюю Анну Старикову, в доме которой в конце января 2017 года обнаружили 18 трупов собак и кошек. Все животные погибли от истощения.

Кроме этого, пикетчики требовали ужесточить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными (сейчас самое суровое наказание за это преступление - три года тюрьмы, но на деле живодеры избегают заключения), а также принять гуманный закон об обращении с животными. Под требованием принять этот закон екатеринбуржцы оставляли свои подписи.

Участники пикета пришли на мероприятие с плакатами «Реальный срок живодерке Анне Стариковой», «Россия без догхантеров», «Защитим слабым от нечеловеческой жестокости», «Приюты, а не смерть», сообщает Znak.com. Кроме этого, люди приносили корм для собак, сбор которого накануне объявил фонд.

Напомним, за два дня до пикета в Екатеринбурге обнаружили свалку трупов собак, некоторые из них были домашними. У одного из псов было огнестрельное ранение. Полиция проводит по данному факту проверку.

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