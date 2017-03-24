Пенсионер, сгоревший в прокуратуре Первоуральска, имел проблемы с психикой

Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу из-за агрессивного поведения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

62-летний житель Первоуральска в марте проходил лечение в психиатрической больнице, куда был госпитализирован из-за агрессивного поведения. Установить, зачем пенсионер пришел в прокуратуру и приходил ли в ведомство ранее, пока не удалось.

По предварительной информации, пенсионер уже не раз писал заявление в прокуратуру с просьбой проверить, как индексируется пенсия. Мужчина был недоволен ее небольшим размером, о чем регулярно сообщал на своей странице в соцсети.