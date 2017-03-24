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Пенсионер, сгоревший в прокуратуре Первоуральска, имел проблемы с психикой

Пенсионер, сгоревший в прокуратуре Первоуральска, имел проблемы с психикой
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу из-за агрессивного поведения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

Пожилой мужчина, который устроил акт самосожжения в первоуральской прокуратуре, ранее был госпитализирован в психиатрическую больницу, сообщает «Новый регион» 24 марта.
 
62-летний житель Первоуральска в марте проходил лечение в психиатрической больнице, куда был госпитализирован из-за агрессивного поведения. Установить, зачем пенсионер пришел в прокуратуру и приходил ли в ведомство ранее, пока не удалось. 
 
По предварительной информации, пенсионер уже не раз писал заявление в прокуратуру с просьбой проверить, как индексируется пенсия. Мужчина был недоволен ее небольшим размером, о чем регулярно сообщал на своей странице в соцсети. 
  • Сейчас устанавливается размер ущерба, нанесенного прокуратуре пожаром. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
  • ЧП произошло около половины третьего дня 24 марта. Мужчина пришел в прокуратуру, после чего помощник прокурора пригласил его на личный прием. В кабинете пенсионер облил стены и пол бензином из канистры и поджег, не высказывая при этом никаких претензий. В результате пожара пенсионер погиб, пострадали четыре сотрудника прокуратуры.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.03.2017, 10:29
Тэги: Происшествия
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Горожанин25 марта 2017, 11:23
Сейчас все на пенсионера свалят, и психически нездоровый был, припишут, а уголовное дело против кого возбуждать будут, за порчу имущества? А про индексации пенсий он прав! Мягко сказать обманывают !И при начислении ,а потом еще и уменьшают, кому на 500, кому на 1150. В общем хорошо нае. Нас пенсионеров.!
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