Пенсионер, сгоревший в прокуратуре Первоуральска, имел проблемы с психикой

Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу из-за агрессивного поведения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017
Пожилой мужчина, который устроил акт самосожжения в первоуральской прокуратуре, ранее был госпитализирован в психиатрическую больницу, сообщает «Новый регион» 24 марта.
62-летний житель Первоуральска в марте проходил лечение в психиатрической больнице, куда был госпитализирован из-за агрессивного поведения. Установить, зачем пенсионер пришел в прокуратуру и приходил ли в ведомство ранее, пока не удалось.
По предварительной информации, пенсионер уже не раз писал заявление в прокуратуру с просьбой проверить, как индексируется пенсия. Мужчина был недоволен ее небольшим размером, о чем регулярно сообщал на своей странице в соцсети.
- Сейчас устанавливается размер ущерба, нанесенного прокуратуре пожаром. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
- ЧП произошло около половины третьего дня 24 марта. Мужчина пришел в прокуратуру, после чего помощник прокурора пригласил его на личный прием. В кабинете пенсионер облил стены и пол бензином из канистры и поджег, не высказывая при этом никаких претензий. В результате пожара пенсионер погиб, пострадали четыре сотрудника прокуратуры.