В Екатеринбурге акцию «Час Земли» отметили велопробегом

Маршрут участников проекта проходил по центру города и составил 8 километров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

Международную акцию «Час Земли» в Екатеринбурге отметили 25 марта с 20:30 до 21:30. В этот день в России организуют ставший уже традиционным велопробег под названием «Велосветлячки». В 2017 году мероприятие прошло седьмой раз, уральская столица принимала в нем участие шестой раз.

– Люди празднуют «Час Земли» – выключают свет в квартирах и офисах. Мы наоборот, зажигаем больше огоньков, ярче светимся. Хотим, чтобы на нас обратили внимание, что едут велосипедисты, не загрязняют воздух, не отравляют его выхлопными газами. Нужно задуматься об экологии. Мы все находимся на одном «космическом корабле». Если с ним что-то случится, что мы будем делать? – говорит организатор «Велосветлячков» в Екатеринбурге Юрий Кузнецов.

Прыжок в исполнении организатора велопробега Юрия Кузнецова

Колонна «Велосветлячков» состояла из 50 человек. Участниками акции стали горожане от детсадовцев до пенсионеров. В общей сложности за час они проехали 8 километров по центру Екатеринбурга.

Наталья Чернышова и Даниил Рыбьятов – художники, поэтому к участию в велопробеге ребята отнеслись творчески. Себя украсили световыми гирляндами, а на велосипед прикрепили самодельный фонарь из пластиковых бутылок.

Все «Велосветлячки» были поделены на три группы в зависимости от скорости, с которой участники акции предпочитают передвигаться: быстрая, умеренная, прогулочная.

Чтобы дистанция оказалась по силам и опытным велосипедистам, и новичкам, на маршруте были предусмотрены две остановки: возле Драмтеатра и в Харитоновском парке.

Дед и внук Сергей и Иван Захваткины приехали на велопробег из поселка Палкино. 14-летний Иван на современном двухколесном коне катается сравнительно недавно, а вот 64-летний Сергей на харьковском «Спорте» ездит уже 40 лет. Самой протяженной совместной поездкой родственников был путь от Екатеринбурга до Чертова городища.

Виктор Хоркунов увлекся велоспортом в детстве. Сначала катался во дворе с друзьями, затем, будучи старшеклассником, занимался шоссейными гонками, а потом стал участником велоклуба, в составе которого выигрывал городские и всероссийские соревнования.