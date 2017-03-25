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Проводили зиму ярко: участники первого снежного «Холи Феста» раскрасили склон Уктуса во все цвета радуги

Проводили зиму ярко: участники первого снежного «Холи Феста» раскрасили склон Уктуса во все цвета радуги
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
Кроме того, пришедшие на фестиваль екатеринбуржцы сыграли в бублик-керлинг и спустились с горы на мега-ледянке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

В субботу, 25 марта, на территории спортивного комплекса «Уктус» прошел первый снежный фестиваль красок Холи, во время которого пришедшие на праздник екатерибуржцы сразились в бублик-керлинг и скатились с горы на мега-ледянке. 

– Сейчас снег уже начал таять, новогодние фонарики и елку убрали, поэтому уже хочется больше ярких красок, весенних цветочков. Чтобы ускорить этот процесс, мы решили раскрасить склон яркими цветами, – рассказала корреспонденту НАШЕЙ перед началом фестиваля  пиар-директор спорткомплекса «Уктус» Вероника Бреус. – Обычно фестиваль красок проводится летом. Но мы решили разрушить эти рамки  и провести снежный «Холи Фест».

По словам организаторов, принять участие в фестивале собирались более двухсот человек. Поэтому они заранее запаслись красками Холи, чтобы хватило на всех. Однако по факту участников оказалось гораздо меньше. Возможно, некоторым стало жалко пачкать красками свою одежду, хотя организаторы предупредили заранее, что она безопасна и отстирывается. Тем не менее, праздник удался на славу.
 
Начался фестиваль с игры в керлинг бубликами, где поделившись на команды по три человека, участники пытались съехать со склона так, чтобы остановиться как можно ближе к нарисованному на снегу крестику и вытолкнуть оттуда своих соперников. 
 

 

 
 
 
 
 
Причем, в этих необычных соревнованиях не было абсолютно никаких возрастных ограничений: вместе с детьми за победу боролись и их родители. На склоне разгорались нешуточные страсти. Не обошлось без пары перевернутых бубликов.
 
 
 
 
Но, к счастью, обошлось без травм. И в итоге абсолютно все остались рады, так как победила дружба.

– Узнали о фестивали из соцсетей. Детям захотелось попробовать, поэтому и решили приехать, – рассказала семья Грязневых, назвавшая свою команду «Зайчики». –  Весело, интересно! Маме, конечно, потом стирка предстоит, зато дети рады!

После чего всем пришедшим раздали краски, и они раскрасили не только склон, но и белую футболку ведущего.

 
 
 
 
Вслед за этим прошло еще одно спортивное мероприятие под названием «Многоножка», где  главная задача заключалась в том, чтобы как можно дальше проехать  на сноуборде в тоннеле между ног у выстроившихся в ряд участников фестиваля.
 
 
 
А в завершении фестиваля все участники фестиваля уселись на мега-ледянку, которая оказалась большим куском полиэтилена, и съехали на ней по разукрашенному склону.  
 
 

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Евгений Светлый, 25.03.2017, 20:55
Тэги: Дети, Фото, Развлечения
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