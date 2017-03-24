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Таксисты готовятся к акции протеста в Екатеринбурге: город может остаться без «Яндекс.Такси», «Везет» и Uber

Таксисты готовятся к акции протеста в Екатеринбурге: город может остаться без «Яндекс.Такси», «Везет» и Uber
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин
Протестная акция назначена на 27 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

В Екатеринбурге таксисты намерены прекратить сотрудничество с сервисами «Яндекс.Такси», «Везет» и Uber из-за слишком маленьких цен, сообщает Ura.ru.
 
Акцию протеста таксисты готовятся провести 27 марта. Водители недовольны политикой этих компаний, которая направлена на снижение тарифов и одновременное повышение процентов стоимости заказов. Таксисты уверены, что их работодатели обворовывают их, аргументируя свою политику борьбой с конкурентами.
 
По словам организаторов акции, стоимость такси сейчас равна стоимости проезда в общественном транспорте, что делает из таксистов «рабов». Чтобы решить проблему, организаторы призывают всех таксистов прекратить работу на один день.  
  • Таксисты выражают свое согласие и готовность принять участие в протесте на интернет-форумах. Они готовы требовать увеличения минимальных цен на заказ, километр пробега и за минуты ожидания. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.03.2017, 19:01
Тэги: Деньги, Авто
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