Таксисты готовятся к акции протеста в Екатеринбурге: город может остаться без «Яндекс.Такси», «Везет» и Uber

Протестная акция назначена на 27 марта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017
В Екатеринбурге таксисты намерены прекратить сотрудничество с сервисами «Яндекс.Такси», «Везет» и Uber из-за слишком маленьких цен, сообщает Ura.ru.
Акцию протеста таксисты готовятся провести 27 марта. Водители недовольны политикой этих компаний, которая направлена на снижение тарифов и одновременное повышение процентов стоимости заказов. Таксисты уверены, что их работодатели обворовывают их, аргументируя свою политику борьбой с конкурентами.
По словам организаторов акции, стоимость такси сейчас равна стоимости проезда в общественном транспорте, что делает из таксистов «рабов». Чтобы решить проблему, организаторы призывают всех таксистов прекратить работу на один день.
- Таксисты выражают свое согласие и готовность принять участие в протесте на интернет-форумах. Они готовы требовать увеличения минимальных цен на заказ, километр пробега и за минуты ожидания.