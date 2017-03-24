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В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЮЗ и Дворец пионеров

В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЮЗ и Дворец пионеров
16+
Фото: newdaynews
Неизвестный сообщил о бомбе в подвале одного из зданий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

В Екатеринбурге после анонимного звонка о бомбе эвакуировали посетителей и персонал Театр юного зрителя и Дворец пионеров, сообщает «Новый регион» 25 марта.
 
Неизвестный сообщил о минировании подвала Дворца пионеров на Вознесенской горке, после чего в срочном порядке прошла эвакуация взрослых и детей, пришедших на занятия в дом культуры, а также посетителей соседнего ТЮЗа. 
 
На месте работают специалисты, они обследуют оба здания и прилегающую территорию. О подробностях операции в полиции пообещали сообщить позже.
 
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Маша Шмурыгина, 25.03.2017, 17:29
Тэги: Происшествия
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