В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЮЗ и Дворец пионеров

Неизвестный сообщил о бомбе в подвале одного из зданий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

В Екатеринбурге после анонимного звонка о бомбе эвакуировали посетителей и персонал Театр юного зрителя и Дворец пионеров, сообщает «Новый регион» 25 марта.

Неизвестный сообщил о минировании подвала Дворца пионеров на Вознесенской горке, после чего в срочном порядке прошла эвакуация взрослых и детей, пришедших на занятия в дом культуры, а также посетителей соседнего ТЮЗа.

На месте работают специалисты, они обследуют оба здания и прилегающую территорию. О подробностях операции в полиции пообещали сообщить позже.