В Екатеринбурге появится уникальный медицинский комплекс

В его состав войдут новые корпусы НИИ ОММ, Уральского медуниверситета, поликлиника и другие объекты.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017
В Екатеринбурге в районе Академический построят уникальный медицинский комплекс с поликлиникой и корпусами НИИ ОММ и Уральского медуниверситета, сообщает Ura.ru 24 марта.
В Академическом будет создан инновационный медицинский кластер, идею его строительства поддержали на высшем государственном уровне. В рамках создания кластера будут построены учебные корпусы и кампус Уральского государственного медицинского университета, поликлиника, новый корпус научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, а также жилые кварталы для преподавателей и научных сотрудников.
В состав кластера также войдут офисы и производственные площади для инновационных предприятий, которые занимаются разработкой и производством медтехники и лекарств.
- Под строительство комплекса уже выделили участок земли, сейчас проект находится на стадии проектирования.