В Екатеринбурге появится уникальный медицинский комплекс

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В его состав войдут новые корпусы НИИ ОММ, Уральского медуниверситета, поликлиника и другие объекты. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017 В Екатеринбурге в районе Академический построят уникальный медицинский комплекс с поликлиникой и корпусами НИИ ОММ и Уральского медуниверситета, сообщает Ura.ru 24 марта. В Академическом будет создан инновационный медицинский кластер, идею его строительства поддержали на высшем государственном уровне. В рамках создания кластера будут построены учебные корпусы и кампус Уральского государственного медицинского университета, поликлиника , новый корпус научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества , а также жилые кварталы для преподавателей и научных сотрудников. В состав кластера также войдут офисы и производственные площади для инновационных предприятий, которые занимаются разработкой и производством медтехники и лекарств. Под строительство комплекса уже выделили участок земли, сейчас проект находится на стадии проектирования.

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