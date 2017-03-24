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В Екатеринбурге появится уникальный медицинский комплекс

В Екатеринбурге появится уникальный медицинский комплекс
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Фото: Pixabay
В его состав войдут новые корпусы НИИ ОММ, Уральского медуниверситета, поликлиника и другие объекты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

В Екатеринбурге в районе Академический построят уникальный медицинский комплекс с поликлиникой и корпусами НИИ ОММ и Уральского медуниверситета, сообщает Ura.ru 24 марта.

В Академическом будет создан инновационный медицинский кластер, идею его строительства поддержали на высшем государственном уровне. В рамках создания кластера будут построены учебные корпусы и кампус Уральского государственного медицинского университета, поликлиника, новый корпус научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, а также жилые кварталы для преподавателей и научных сотрудников.
 
В состав кластера также войдут офисы и производственные площади для инновационных предприятий, которые занимаются разработкой и производством медтехники и лекарств. 
  • Под строительство комплекса уже выделили участок земли, сейчас проект находится на стадии проектирования.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.03.2017, 14:52
Тэги: Медицина, Здоровье, Строительство
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