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В Екатеринбурге раздают листовки против строительства храма-на-воде

В Екатеринбурге раздают листовки против строительства храма-на-воде
16+
Фото: соцсети
Листовки были напечатаны в виде афиш к фильму-катастрофе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

В Екатеринбурге противники строительства храма в акватории городского пруда раздают листовки прохожим, сообщают в соцсетях очевидцы.

Все материалы о строительстве храма на пруду Екатеринбурга читайте здесь

Неизвестные активисты раздавали листовки, направленные против строительства храма святой Екатерины на городском пруду. Раздача флаеров проходила в нескольких торговых центрах города, причем листовки были выполнены в виде афиши фильма-катастрофы под названием «Искупление. 2018». 
 
 
На листовках было указано имя «режиссера» - Михаил Голобородский, а также «актеры»: Игорь Алтушкин, Андрей Козицын, Евгений Куйвашев. Автором «сценария» указан митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
 
На другой стороне листовки написано краткое описание «фильма»: «Два друга, два миллиардера. Их общая мечта – храм-гигант на искусственном острове, но их гордыня может стоить слишком дорого, даже для таких богатых людей».
 
  • Михаил Голобородский - автор проекта храма святой Екатерины, Андрей Козицын - глава УГМК и спонсор строительства, как и глава Русской медной компании Игорь Алтушкин. Губернатор Куйвашев выступает за строительство храма-на-воде, против которого выступает общественность.
  • Активисты писали обращения президенту, проводили акцию в защиту пруда от строительства и подписывали петиции против храма.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.03.2017, 13:53
Тэги: Храм святой Екатерины
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Горожанин25 марта 2017, 14:44
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