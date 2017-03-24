В Екатеринбурге раздают листовки против строительства храма-на-воде

Листовки были напечатаны в виде афиш к фильму-катастрофе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

В Екатеринбурге противники строительства храма в акватории городского пруда раздают листовки прохожим, сообщают в соцсетях очевидцы.

Неизвестные активисты раздавали листовки, направленные против строительства храма святой Екатерины на городском пруду. Раздача флаеров проходила в нескольких торговых центрах города, причем листовки были выполнены в виде афиши фильма-катастрофы под названием «Искупление. 2018».

На листовках было указано имя «режиссера» - Михаил Голобородский, а также «актеры»: Игорь Алтушкин, Андрей Козицын, Евгений Куйвашев. Автором «сценария» указан митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

На другой стороне листовки написано краткое описание «фильма»: «Два друга, два миллиардера. Их общая мечта – храм-гигант на искусственном острове, но их гордыня может стоить слишком дорого, даже для таких богатых людей».