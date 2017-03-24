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Ребенок получил перелом со смещением в элитном детсаду Екатеринбурга: родители винят воспитателей

Ребенок получил перелом со смещением в элитном детсаду Екатеринбурга: родители винят воспитателей
16+
Фото: dsprioritet.ru
Мальчик травмировался во время подготовки к спортивным соревнованиям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.03.2017

В Екатеринбурге шестилетний ребенок получил перелом руки во время занятий в частном детском саду «Приоритет», расположенном на улице Колокольной, сообщает ЕАН 24 марта.

Шестилетний ребенок получил перелом со смещением в элитном детсаду Екатеринбурга

Как рассказала мама шестилетнего Платона Маргарита, инцидент произошел еше 15 февраля, однако ребенок до сих пор находится на лечении. Получив сообщение о травме сына, Маргарита приехала в детсад, в медкабинете которого не оказалось даже шины, чтобы зафиксировать сломанную руку ребенка. В итоге это сделали с помощью фиксатора, собранного из конструктора.
 
Травму ребенок получил в присутствии воспитателя, когда вместе с другими воспитанниками готовился к спортивным соревнованиям. Как рассказал сам Платон, он налетел на препятствие, что подтверждают кадры видеозаписи.

Родители мальчика намерены идти в суд

В больнице у ребенка диагностировали закрытый перелом предплечья со смещением. Платон до сих пор на больничном, по, по словам Маргариты, администрация элитного детсада уже расторгла с ними договор. Это произошло 10 марта, хотя администрация учреждения должна уведомить о расторжении договора клиентов за 30 дней. При этом уведомление прислали по месту жительства бабушки Платона, которая проживает в деревне. 
 
Плата за детсад «Приоритет» составляет 20 тысяч рублей в месяц плюс оплата дополнительных услуг. Платон посещает этот детсад пять лет, в этом году мальчика ждет выпуск, и теперь его родители не знают, куда отдать сына. 
  • Родители Платона винят в травме воспитателей детсада. По словам Маргариты, в «Приоритете» и раньше происходили такие случаи - один ребенок сломал руку, другой - нос. Родители мальчика готовы идти в суд и требовать компенсации в размере 60 тысяч рублей. 
  • Руководство детсада к судебным тяжбам готовы - по словам главы учреждения Александра Гасса, избежать травм детей бывает непросто. Директор также отметил, что родители Платона имеют задолженность по оплате, а договор с ними никто не расторгал.

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Маша Шмурыгина, 25.03.2017, 13:11
Тэги: Дети
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