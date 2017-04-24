Цех оборонного завода в Екатеринбурге, где обрушилась крыша, откроют в ноябре

Дату запуска корпуса отодвигают уже не в первый раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Руководство Машиностроительного завода имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге в очередной раз отодвинуло сроки запука цеха, где осенью 2016 года обрушилась крыша. Теперь корпус планируют открыть не раньше ноября, то есть практически к годовщине трагедии.

– По плану запуск цеха запланирован в ноябре этого года, цитирует ТАСС слова генерального директора предприятия Николая Клейна. – Сейчас разбираются конструкции, это не так просто, потому что после обрушения приходится предпринимать меры безопасности. На данный момент идет разбор самого цеха, параллельно проектирование и закупка оборудования.

По словам гендиректора предприятия, львиная доля оборудования не получила повреждения во время прошлогоднего ЧП. Поэтому сейчас руководство завода закупит лишь пару единиц техники, которые попали в зону обрушения. Все остальное, по словам Клейна, меняют по плану технического перевооружения.



Напомним: кровля одного из цехов завода обрушилась 9 ноября прошлого года. Под завалами оказалось более десятка рабочих, четверо из них погибли. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что летом 2016-го кровлю отремонтировали с нарушением строительных норм и технологий. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что корпус будет запущен летом, затем его открытие перенесли на октябрь.

После трагедии на завод нагрянули с проверками сотрудники надзорных ведомств, которые нашли там десятки нарушений, обернувшихся огромными штрафами. Кроме того, экспертиза показала, что при проектировании и строительстве здания в 1956 году были допущены нарушения, которые так и не были устранены.

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