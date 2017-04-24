Заставят молчать: в Екатеринбургской гордуме придумали наказание для депутатов-прогульщиков

Защищать документами свои прогулы депутатам не разрешили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбургской гордуме (ЕГД) утвердили поправки в регламент, предусматривающие наказания для депутатов-прогульщиков, сообщает 25 апреля 2017 года Znak.com.

Согласно изменениям, народных избранников, которые пропускали заседания без уважительной причины, лишат права голоса.

Поправками предлагалось также обязать депутатов предоставлять справки, которые бы подтверждали уважительную причину их отсутствия. Эта идея в гордуме не прошла.

— У нас здесь в основном руководители присутствуют и каждый сам себе способен выписать бумагу, что какая-то величайшая производственная необходимость не позволила им присутствовать на комиссии, — заметил депутат ЕГД Дмитрий Сергин.