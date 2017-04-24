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Заставят молчать: в Екатеринбургской гордуме придумали наказание для депутатов-прогульщиков

Заставят молчать: в Екатеринбургской гордуме придумали наказание для депутатов-прогульщиков
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Защищать документами свои прогулы депутатам не разрешили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбургской гордуме (ЕГД) утвердили поправки в регламент, предусматривающие наказания для депутатов-прогульщиков, сообщает 25 апреля 2017 года Znak.com.

Согласно изменениям, народных избранников, которые пропускали заседания без уважительной причины, лишат права голоса.

Поправками предлагалось также обязать депутатов предоставлять справки, которые бы подтверждали уважительную причину их отсутствия. Эта идея в гордуме не прошла.

— У нас здесь в основном руководители присутствуют и каждый сам себе способен выписать бумагу, что какая-то величайшая производственная необходимость не позволила им присутствовать на комиссии, — заметил депутат ЕГД Дмитрий Сергин.

  • К уважительным причинам для отсутствия на заседаниях гордума отнесла болезнь, командировки, производственную необходимость, болезнь или смерть родственников.
  • Впервые проект постановления о наказаниях для депутатов-прогульщиков в ЕГД обсудили 19 апреля. На заседании идея о штрафах для депутатов-прогульщиков понравилась не всем депутатам.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 25.04.2017, 14:22
Тэги: Политика
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