Жительницу Полевского оштрафовали на 10 тысяч за участие ее 17-летней дочери в митинге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Жительнице Полевского суд выписал штраф за участие ее несовершеннолетней дочери в митинге против коррупции 26 марта , написал Ura.ru 24 апреля. 17-летняя Софья Мурзина была одной из тех, кого задержала полиция.

Мать 17-летней девушки Татьяну Липовец оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что ее дочь приняла участие в незаконной акции. При этом сама Софья утверждает, что была там сама по себе, с одиночным пикетом.

По постановлению территориальной комиссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии со статьей 20.2 КоАП «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», женщине был выписан штраф в 10 тысяч рублей.

— Я готовлю жалобу на это решение, так как это существенная сумма для оштрафованной женщины и ее семьи. Кроме того, мы настаиваем на том, что Софья не участвовала в митинге, а проводила там одиночный пикет, — рассказала адвокат Елена Макарова.