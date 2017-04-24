Жительницу Полевского оштрафовали на 10 тысяч за участие ее 17-летней дочери в митинге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
Жительнице Полевского суд выписал штраф за участие ее несовершеннолетней дочери в митинге против коррупции 26 марта, написал Ura.ru 24 апреля. 17-летняя Софья Мурзина была одной из тех, кого задержала полиция.
Мать 17-летней девушки Татьяну Липовец оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что ее дочь приняла участие в незаконной акции. При этом сама Софья утверждает, что была там сама по себе, с одиночным пикетом.
По постановлению территориальной комиссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии со статьей 20.2 КоАП «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», женщине был выписан штраф в 10 тысяч рублей.
— Я готовлю жалобу на это решение, так как это существенная сумма для оштрафованной женщины и ее семьи. Кроме того, мы настаиваем на том, что Софья не участвовала в митинге, а проводила там одиночный пикет, — рассказала адвокат Елена Макарова.
- На митинге 26 марта в Екатеринбурге задержали 12 человек, почти всем из них выписали штрафы, но часть обжаловали решения суда.
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