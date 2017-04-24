Запугивают жителей: управляющая компания заподозрила конкурентов в поджоге четырех многоэтажек в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
Четыре многоэтажных дома в Екатеринбурге, в которых минувшей ночью произошел пожар, находились в ведении одной управляющей компании — «Лига ЖКХ». Об этом 25 апреля 2017 года написал на своей странице в соцсети директор по развитию «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин.
По его мнению, поджоги могут быть делом рук конкурентов для того, чтобы запугать жильцов, перешедших в «Лигу ЖКХ».
— У кого больше всего домов в городе и кому Лигу стоит бояться — понятно. Для них опасно, если у людей появляется надежда и они понимают, что управляющая компания может быть нормальной, — написал Илья Сотонин.
В настоящее время руководство «Лиги ЖКХ» готовит заявление в полицию.
В ночь на 25 апреля 2017 года неизвестные предположительно устроили поджог в четырех домах: на бульваре Денисова-Уральского, 5, на улицах Вилонова, Боровая и Старых Большевиков.
- В ночь на понедельник, 9 мая 2016 года, горел офис управляющей компании «Лига ЖКХ» по адресу Ленина, 69/2. Директор УК уверен, что это был поджог.
- Пик обращений в полицию из-за противостояния коммунальщиков пришелся на осень 2016 года. НАША писала подробно о поджогах и нападениях на горожан, которые вели борьбу с УК.